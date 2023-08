El Ejército sudanés cree haber "acabado con la rebelión" a pesar del aumento de los combates

El líder del Ejército de Sudán, Abdelfatah al Burhan, ha afirmado este lunes que las Fuerzas Armadas "han podido acabar con la rebelión" iniciada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a mediados de abril. Sin embargo, los combates entre ambos bandos continúan a gran intensidad.

"La guerra está llegando a su fin y las Fuerzas Armadas, con sus propios esfuerzos, han podido acabar con la rebelión", ha dicho el que también es presidente del Consejo Soberano que administra Sudán, durante su visita a la base naval Flamingo.

Al Burhan ha afirmado que la situación está a punto de acabar pese a que se mantienen intensos combates entre el Ejército y las FAR en las regiones de Jartum y Darfur. Varios puntos estratégicos en estas regiones siguen en disputa.

El líder militar ha estado visitando en los últimos días diferentes bases militares estratégicas en Jartum y al norte de la urbe. El objetivo de estos viajes trataba de animar y elevar la moral de aquellas tropas que se encuentran en la región desde el inicio del conflicto armado a mediados de abril.

Las pocas apariciones de Al Burhan, la última fue el pasado junio, han llevado a pensar a los medios árabes sobre un eventual acuerdo militar con las FAR, permitiendo gracias a este pacto abandonar la sede del Comando general del Ejército en Jartum y aparecer en público.

No obstante, Al Burhan ha desmentido dichas afirmaciones argumentando que el motivo de su salida del cuartel tiene que ver con consultas dentro del seno de las Fuerzas Armadas.

El líder militar ha empezado a verse públicamente después de que las FAR hayan intensificado sus ataques en las últimas dos semanas con el objetivo de controlar las principales bases militares que tiene el Ejército en Jartum y en las ciudades occidentales de Nyala y Al Foula, capitales de los estados del sur de Darfur y el Kordofan oeste.

Por otra parte, las negociaciones entre ambos bandos para alcanzar una tregua siguen suspendidas y no existen indicios de que vayan a reanudarse próximamente. Mientras, el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, entregó el domingo un documento en el que se redacta una hoja de ruta para alcanzar el fin de la guerra e iniciar un nuevo proceso transicional en el país africano.



El Ejército y las FAR llevan enfrentados desde el 15 de abril en uno de los conflictos más devastadores de Sudán. Entre 1.000 y 3.000 personas han perdido la vida y, según diferentes datos y estimaciones, han obligado a más de 4,5 millones de personas a emigrar a diferentes lugares.

