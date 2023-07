Milagro en el hospital: unen la cabeza decapitada de un niño tras un accidente de tráfico

La operación fue, según dijeron desde el propio centro médico, "extremadamente rara y compleja". ¿Por qué? Los cirujanos del Centro Médico Hadassah Ein Kerem unieron la cabeza de un niño de 12 años a su cuello después de un grave accidente de tráfico. El paciente había sido atropellado por un automóvil mientras montaba en bicicleta.

Suleiman Hassan, nombre del niño (nacido en la región palestina de Cisjordania) fue trasladado en avión a la unidad de traumatismos del hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalén. Allí se determinó que los ligamentos que sujetaban la base posterior de su cráneo estaban "severamente dañados", dejándolo separado de las vértebras superiores de su columna.

Esta afección, denominada "luxación de la articulación atlantooccipital bilateral", se conoce comúnmente como "decapitación interna u ortopédica". La lesión es muy rara en adultos, y más aún en niños. "Luchamos por la vida del niño", declaró Ohad Einav, el especialista ortopédico que operó al paciente junto con el doctor Ziv Asa y un equipo de quirófano y cuidados intensivos.

La cirugía se llevó a cabo a principios de junio. "El procedimiento en sí es muy complicado y duró varias horas. Mientras estábamos en el quirófano, usamos nuevas placas y fijaciones en el área dañada… Nuestra capacidad para salvar al niño fue gracias a nuestro conocimiento y la tecnología más innovadora en el quirófano", precisó Einav.

Einav, que regresó a Israel hace un año después de una beca en centros de trauma en Toronto, estimó que esta rara lesión ha ocurrido antes en Israel. Hasta donde él sabe, es uno de los pocos cirujanos en Israel que se especializan en cirugía traumatológica para lesiones de la columna.

Radiografía del cuello del niño. TWITTER

Afirmaba el experto, según el diario Times of Israel, que haber realizado esta cirugía en adultos como parte de su entrenamiento en la ciudad canadiense lo preparó para operar al joven Hassan. "Esta no es una cirugía común en absoluto, y especialmente no en niños y adolescentes. Un cirujano necesita conocimiento y experiencia para hacerlo", puntualizó.

Hassan ha sido dado de alta recientemente con una férula cervical y el personal de Hadassah continuará monitoreándolo cuidadosamente."El hecho de que un niño así no tenga déficits neurológicos o disfunción sensorial o motora, y que esté funcionando normalmente y caminando sin ayuda después de un proceso tan largo no es poca cosa", apuntó Einav.

"La lesión es extremadamente rara, pero sabemos que debido a que los niños de entre 4 y 10 años tienen cabezas grandes en relación con sus cuerpos, son más susceptibles que los adultos", anunció Einav. La tasa de supervivencia de quienes sufren decapitación interna es baja. En la mayoría de los casos, la lesión conlleva la muerte.

El hospital informó que el padre de Hassan no se alejó de su cama en ningún momento. "Agradeceré toda mi vida al equipo por salvar a mi querido único hijo. Dios bendiga a todos. Gracias a vosotros recuperó la vida incluso cuando las probabilidades eran bajas y el peligro era evidente. Lo que lo salvó fue la profesionalidad, la tecnología y la rápida toma de decisiones por parte del personal de traumatología y ortopedia. Todo lo que puedo decir es un gran agradecimiento”, expresó emocionado a los sanitarios.

