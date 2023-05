Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Cuatro heridos por nuevos bombardeos en la región rusa de Belgorod

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció este martes que fijó cinco grandes principios que tanto Ucrania como Rusia deberán respetar para garantizar la seguridad de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa y actualmente en manos del Ejército ruso.

Así lo comunicó el jefe del OIEA, el argentino Rafael Grossi, al Consejo de Seguridad de la ONU, ante el cual advirtió nuevamente de que la situación de Zaporiyia es "extremadamente frágil y peligrosa".

Esos principios, según dijo Grossi, son los siguientes: no lanzar ningún tipo de ataque contra la planta, que esta no se use para almacenar armas pesadas o tropas con capacidad ofensiva, que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico a la instalación, que se protejan todas sus estructuras, sistemas y componentes esenciales y que no se haga nada que mine estos compromisos.

Según explicó, los expertos que el OIEA tiene desplegados en la planta para garantizar su seguridad se encargarán de vigilar el respeto de estos principios y el organismo hará pública cualquier violación.

"Estos principios no van en detrimento de nadie y benefician a todos. Evitar un accidente nuclear es posible. Cumplir con los cinco principios del OIEA es la forma de empezar", señaló Grossi, que dijo que para su redacción mantuvo consultas con las autoridades ucranianas y rusas.

