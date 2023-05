Quién es Carlota, la reina de 'Los Bridgerton': así fue la primera monarca británica afrodescendiente

Netflix vuelve a la carga con la saga de Los Bridgerton con una nueva serie que promete dar mucho qué hablar. En esta ocasión, la producción de la plataforma estadounidense descubre una parte poco conocida de la descendencia de los reyes de Inglaterra. Por ello, La reina Carlota: una historia de Los Bridgerton, se ha convertido en unos de los temas de actualidad tanto en el universo del cine como en el de la política internacional.

Esta será la tercera temporada de la serie que adapta las novelas de Julia Quinn y tendrá un formato rompedor. Mientras las dos primeras se centraban en la historia de los ocho hermanos de la familia Bridgerton procedentes de la alta alcurnia del Londres del siglo XIX, en la nueva entrega, Netflix ha ido un paso más allá.

En la primera temporada, el protagonismo recayó en el amor entre Daphne Bridgerton y Simon Basset, y en la segunda, en el triángulo sentimental que formaban Anthony Bridgerton, Kate Sharma y Edwina Sharma. Por eso, el gran interés que había cuando Netflix anunció que habría una tercera entrega, era descifrar sobre quién recaería el peso de la historia.

La compañía estadounidense sorprendió a todos cuando realizó una apuesta rompedora, ya que la protagonista de la tercera temporada no era un miembro de los Bridgerton, si no un personaje que en las novelas de Julia Quinn no existía. Se trata de la reina Carlota, una apuesta personal de Chris Van Dusen y Shonda Rhimes, los creadores de la serie, que ha roto todos los esquemas y que ha cautivado al público y a la crítica. Ahora, descubrimos más sobre este nuevo personaje histórico.

¿Quiénes son los Bridgerton?

Los Bridgerton son los protagonistas de la serie homónima de Netflix que se desarrolla en el periodo de la Regencia en el Reino Unido, comprendido entre los años 1811 y 1820, cuando el rey Jorge III fue considerado no apto para gobernar y su hijo el príncipe de Gales fue instalado como príncipe regente.

La serie retrata a la perfección la vida de esta familia, la cual se desarrolló entre la competitividad que existía en la alta sociedad británica y en la relación entre los Bridgerton y otra familia también muy influyente como los Featherington.

La primera estaba formada por Violet, vizcondesa viuda Bridgerton, sus cuatro hijos, Anthony, Benedict, Colin y Gregory, y sus cuatro hijas, Daphne, Eloise, Francesca y Hyacinth. Por su parte, los Featherington estaban formados por Lady Portia Featherington, su esposo el barón Archibald Featherington y sus tres hijas, Philippa, Prudence y Penelope, y una prima lejana, Marina Thompson.

¿Quién es la reina Carlota?

La tercera temporada de Los Bridgerton no está basada en ninguno de los personajes más importantes de la familia ni tampoco en un personaje que tuviera peso realmente en las novelas creadas por Julia Quinn. De hecho, la reina Carlota ni siquiera aparecía en estos textos. Sin embargo, ahora se ha convertido en la estrella de esta producción que se estrenó el pasado 4 de mayo.

Su figura hace de nexo entre las historias narradas en la primera y en la segunda temporada, y su personaje refleja las características más llamativas de esta reina. Su pose extravagante y autoritaria, pero también su interés por conocer todos los cotilleos que rodeaban a la corte británica.

Un momento de un capítulo de 'La reina Carlota: una historia de los Bridgerton'. Netflix

En la serie, se presenta también su figura con un corte gracioso y muy peculiar que ya ha contribuido a tener un afecto cautivador para la audiencia. La historia narra las aventuras de la monarca desde su juventud hasta el comienzo de su reinado con Jorge III. A raíz del estreno de la serie, han surgido muchas preguntas en torno a la figura de Carlota, incluso si llegó a existir realmente o si fue una licencia de los creadores de la serie para mejorar la ficción.

Sin embargo, su personaje fue real, ya que se trató de la primera monarca afrodescendiente de Inglaterra. Era pariente directa de la recientemente fallecida Isabel II y, por consecuencia, del nuevo rey británico, Carlos III. La vida de la reina Carlota fue de lo más peculiar, ya que tuvo hasta 15 hijos con Jorge III. Su nombre real era Sofía-Carlota de Mecklenburg-Strelitz, tenía origen alemán y fue hija de un duque y una princesa del Sacro Imperio Germano. Nació en el año 1744 y fue coronada reina en 1761, cuando se casó con Jorge III a los 17 años.

¿Cómo fue la unión entre Carlota y Jorge?

Una de las etapas más curiosas de la vida de la reina Carlota fue su enlace con Jorge III. Ninguno de los dos se conocía antes de formalizar su matrimonio. De hecho, su noviazgo, por llamarlo de alguna forma, duró única y exclusivamente seis horas. Seguramente fue uno de los más cortos de la historia. A pesar de eso, tuvieron 15 hijos, de los cuales solo dos murieron antes de llegar a la edad adulta.

No tardaron mucho tiempo en tener descendencia apta para el trono, ya que en el primer año de su matrimonio nacería Jorge IV, el heredero. La primera parte de su vida conyugal siempre se ha definido como feliz, pero a partir de su 25 aniversario, la situación se torció. Al rey Jorge se le diagnosticó una enfermedad mental que le obligó a apartarse del trono. En ese momento, Carlota se convirtió en su tutora legal.

¿Por qué Carlota está considerada la primera reina africana de Inglaterra?

Una de las mayores curiosidades de la vida de la reina Carlota es que está considerada como la primera monarca afrodescendiente del Reino Unido. Esto se debe a que según cuentan diferentes reportes históricos, procedía de manera directa de una mujer africana.

Así lo apuntó el historiador Mario Valdés y Cocom en el año 1996, cuando participó en un especial de BBC News Brasil. Según los datos recogidos y mostrados, la esposa de Jorge III tenía lazos directos con una familia negra procedente de la casa real de Portugal.

Su caso se hizo muy viral cuando el príncipe Harry y Meghan Marke tuvieron a su hijo Archie, momento que muchos fanáticos de la casa real británica aprovecharon para recordar que los rasgos africanos llevaban instaurados en la realeza británica muchos siglos.

Ahora, la reina Carlota se ha convertido en la protagonista absoluta por la importancia de su personaje en la nueva serie de Los Bridgerton que cuenta con sello absoluto de Netflix y de sus creadores en un papel que encarnan Golda Rosheuvel e India Amarteifio para dar cabida a las diferentes edades de la reina.

