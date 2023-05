Filtran vídeos machistas de Carlson Tucker: describe como "yummy" a la novia de un compañero

El controvertido presentador de televisión Tucker Carlson ha dejado en la cuerda floja a su antigua cadena, Fox News, tras los vídeos filtrados donde se puede ver cómo realizaba comentarios ofensivos, machistas y críticos con su propio medio durante las jornadas de trabajo.

"Si vamos a hablar de sexo, me encantaría tocar algunos de los puntos importantes de la técnica...", empieza diciendo en un vídeo filtrado este martes por Media Matters For America donde habla entre bastidores con su compañero de Fox Nation Piers Morgan justo antes de que lo entreviste.

La cadena Fox, que despidió el lunes 24 de abril a Carlson, se encuentra inmersa en un proceso judicial por el machismo y la misoginia generalizados dentro de la empresa, además de actuar "de forma intimidatoria y coercitiva" con los empleados, según su antigua productora Abby Grossberg. Fox ya tuvo que pagar el mes pasado 787,5 millones de dólares a Dominion por apoyar las mentiras de Donald Trump sobre las elecciones de 2020.

“Hey Media Matters for America go f*ck yourself!”



Tucker Carlson, once again the real voice of the American people 😂😂😂 pic.twitter.com/enqc5yTz1M — Savanah Hernandez (@sav_says_) May 2, 2023

Por tanto, estos vídeos con toda la violencia verbal de Carlson en acción pueden servir como prueba en el juicio que favorezca a los demandantes. Carlson se refiere a sus admiradoras como "posmenopáusicas" y también describe a una mujer como "yummy" (deliciosa).

Lenguaje sexual

A la sugerencia de "hablar de los aspectos importantes de la técnica sexual" de Carlson, Morgan responde que "podemos hablar de tu técnica sexual, sobre todo después de que la semana pasada te broncearas los testículos".

[El bronceado de testículos, la técnica de Tucker Carlson que se ha hecho viral]

"La mía no", responde Carlson, y añade: "Hablaremos en términos más generales, pero tengo algo que añadir". Finalmente, en la entrevista no salió a relucir este tema. No obstante, el 'New York Times' ya informó el pasado miércoles que las "indiscreciones" de Carlson podrían dar lugar a más pruebas "de conducta vergonzosa e inapropiada".

Ese mismo periódico consiguió el vídeo donde Carlson le dice a una persona no identificada que estaba tras las cámaras: "No lo harías. ¿Vale? Yo no, pero ¿sabes qué? no estoy cualificado para eso. Solo diré que su novia me pareció deliciosa".

Continúa diciendo que está "bromeando" en caso de que esas palabras estuviesen siendo sacadas de contexto. "Eh, Media Matters for America, que os den", dice, adelantándose a la filtración. Y añade: "Ni siquiera sé cómo es su novia. Y si lo supiera, no me parecería atractiva".

Tucker Carlson en una de las filtraciones.

Críticas a la Fox

Media Matters publicó el lunes otro video filtrado de Carlson criticando en privado a Fox Nation, el servicio de streaming de Fox News, diciendo que "nadie ve Fox Nation porque el sitio apesta". Tucker añade que preferiría subir sus entrevistas a su YouTube antes que a ese canal.

Este video ocurrió mientras Carlson se preparaba para una entrevista en la que dijo que "hablaría con un exiliado en Rumanía y le daría la bienvenida de nuevo a la hermandad de los periodistas". Tucker se refería al conocido influencer misógino Andrew Tate, a quien entrevistó en agosto de 2022. Tate fue arrestado en Rumanía en diciembre del año pasado.

"No quiero ser esclavo de Fox Nation. Tampoco creo que la gente lo vea de todos modos...", dice Carlson antes de discutir sobre su atuendo y cuestiones técnicas de la entrevista con Tate.

"Nadie va a verlo en Fox Nation porque el sitio apesta. Así que me gustaría ponerlo todo en YouTube. No obstante, es solo mi punto de vista. De acuerdo, estoy frustrado con eso. Es difícil usar ese sitio. No sé por qué no lo arreglan, me está volviendo loco. No trabajan la infraestructura del canal, es una locura. Y me vuelve loco porque es como que estamos haciendo todo este trabajo extra sin que haya ningún control. Es increíble, no sé quién está al mando, pero...", continúa Carlson.

[Mentir ya no sale gratis: el pago millonario de la Fox, primer golpe a las 'fake news' de Trump en EEUU]

Su interlocutor le comenta el plan para el programa de esa noche y le anima diciendo que mucha gente empezará a ver Fox Nation a raíz de esa emisión. Sin embargo, Carlson no se muestra convencido.

"Estamos haciendo nuestra parte, trabajando como animales para producir todo este contenido, pero la gente a cargo del programa, quienquiera que sea ese tipo, cualquiera que sea su nombre, está ignorando el hecho de que no funciona. Es una traición a nuestros esfuerzos. Eso es lo que siento, así que sí, claro que me molesta", concluye.

Sigue los temas que te interesan