La presidenta de Taiwán llega a Nueva York y se reunirá con McCarthy: China avisa de represalias

La presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen llegó el miércoles a Nueva York en una delicada escala en Estados Unidos previa a su estancia en Guatemala y Belice. Se trata de la séptima visita de Tsai desde que asumió el cargo en 2016 (primera desde 2019) y se produce en medio de las preocupaciones de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia anime a China a actuar de igual modo e invadir Taiwán.

De hecho, en las horas previas a su partida, la presidenta prometió que no se dejaría amedrentar por las presiones chinas. Desde Pekín se amenazó a Taiwán con represalias si Tsai mantenía un encuentro con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, algo que probablemente ocurra.

Una reunión con McCarthy sería la primera entre un líder taiwanés y un presidente de la Cámara de Representantes de EEUU en territorio estadounidense, aunque se considera una alternativa potencialmente menos provocativa a la visita de McCarthy a Taiwán, algo que ha dicho que espera hacer.

Los manifestantes chinos protestan mientras la presidenta de Taiwán , Tsai Ing-wen, llega al Hotel Lotte en Manhattan. Reuters

Dos fuentes dijeron a Reuters que hasta 20 o más legisladores estadounidenses planeaban acompañar a McCarthy a su reunión con Tsai, originalmente programada para la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan cerca de Los Ángeles. La biblioteca aún no ha confirmado la reunión.

Ante estas informaciones, China ha advertido repetidamente a los funcionarios estadounidenses que no se reúnan con Tsai, y lo considera una muestra de apoyo al deseo de la isla de ser vista como un país separado.

China ya organizó importantes simulacros de guerra, conocidos como 'war games', alrededor de Taiwán en agosto, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de los EEUU, Nancy Pelosi, visitó Taipei. Las fuerzas armadas de Taiwán han dicho que permanecerán atentas a cualquier movimiento chino que ocurra durante el viaje de Tsai al extranjero.

Reunión con McCarthy

Tsai se dirige a Guatemala y Belice, dos de los pocos países que reconocen diplomáticamente a Taiwán. Permanecerá en Nueva York hasta el sábado y también visitará Los Ángeles a su regreso de Centroamérica. Se espera sea entonces, en California, cuando se reúna con McCarthy, aunque falta confirmación oficial.

"La presión externa no obstaculizará nuestra determinación de salir al mundo", dijo Tsai antes de partir en el principal aeropuerto internacional de Taiwán en Taoyuan. "Estamos tranquilos y confiados, no cederemos ni provocaremos. Taiwán caminará con firmeza por el camino de la libertad y la democracia e irá al mundo. Aunque este camino es difícil, Taiwán no está solo", dijo Tsai.

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Zhu Fenglian, dijo en Pekín que si Tsai se reunía con McCarthy, China "definitivamente tomaría medidas para contraatacar resueltamente".

Xu Xueyuan, encargado de negocios de la embajada de China en Washington, dijo a los periodistas que una reunión de este tipo "podría conducir a otra confrontación seria en la relación entre China y EEUU".

"Hemos hecho declaraciones solemnes a la parte estadounidense en muchas ocasiones y les hemos dicho claramente que todas las consecuencias deben ser asumidas por la parte estadounidense", dijo.

De momento, la directora general de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, Tsai Ming-yen, ha dicho que espera que la reacción de China a la anunciada reunión sea menos severa de lo que ocurrió con Pelosi. Un funcionario de seguridad taiwanés ha confirmado este jueves que no ha visto ningún movimiento militar chino inusual.

"Creemos que es poco probable que las acciones que los comunistas chinos tomen lleguen a ser tan grandes como cuando Pelosi lo visitó en agosto pasado”, dijo Tsai Ming-yen.

