Muere a los 73 años Linda Kasabian, la exseguidora de Charles Manson que testificó contra él

C. Lara

Linda Kasabian, la exmiembro de la 'Familia Manson' y testigo clave en el juicio contra el líder del grupo Charles Manson y algunos de sus seguidores por los asesinatos cometidos en 1969, falleció el pasado 21 de enero a los 73 años en Washington. Kasabian fue la persona que vigiló en los aledaños de la mansión que Roman Polanski y Sharon Tate tenían en Los Ángeles mientras los Manson mataban a la actriz y a otras cuatro personas.

La noche después de apuñalar a la actriz y sus amigos, Kasabian acompañó a Manson y a otros miembros de la secta a la casa de otra pareja, Leno y Rosemary LaBianca, a quienes también mataron.

Kasabian no participó directamente en ninguno de estos asesinatos, pero estuvo presente en la escena del crimen. Tras estos crímenes, Kasabian se entregó a la policía y cooperó con las autoridades, lo que la convirtió en testigo clave en el juicio contra sus antiguos compañeros de la 'Familia Manson'.

[¿Qué fue de la familia Manson?: 50 años de los crímenes que sacudieron Hollywood]

Ella no fue acusada de ningún delito, los fiscales le concedieron inmunidad a cambio de testificar y, finalmente, las autoridades la dejaron en libertad. Desde entonces, Kasabian había mantenido un perfil bajo, tratando evitar la atención de los medios de comunicación y cambiándose el nombre (al morir se llamaba Linda Chiochios). Se desconocen las causas de su fallecimiento, según ha adelantado 'The News Tribune of Tacoma'.

Manson sentado frente a su abogado, Irving Kanarek, durante el juicio en 1970. Tom O'Neill y Roca Editorial Archivo

La 'Familia Manson'

La 'Familia Manson' fue un grupo de fugitivos, marginados y jóvenes vulnerables seguidores de Charles Manson, líder de la secta, que cometieron una serie de asesinatos en Los Ángeles, California, en 1969. Manson era un carismático exconvicto que estableció una comuna 'hippie' improvisada en un rancho abandonado al noroeste de la ciudad. Allí se mudó Linda Kasabian a los 20 años, recién divorciada y con una hija pequeña.

En agosto de 1969, Manson ordenó a varios miembros de su "familia" que cometieran una serie de asesinatos en Los Ángeles. La medianoche del 9 de agosto de ese año, Linda Kasabian llevó a cuatro miembros de la 'Familia' a la casa de alquiler de Beverly Hills de Sharon Tate. Ella no entró en la casa como sí hicieron sus compañeros porque era la única con licencia de conducir en regla y se quedó esperando en el coche.

Tate era una de las principales estrellas de cine estadounidenses del momento y estaba embarazada de ocho meses cuando la mataron. Además de a su bebé, los Manson acabaron con la vida de sus amigos Jay Sebring, Abigail Folger y Wojciech Frykowski. También estaba presente el joven Steven Parent, que era el guardia de la propiedad.

Los asesinos dispararon a Parent antes de entrar en la casa. Tate, Sebring, Folger y Frykowski fueron apuñalados múltiples veces, y sus cuerpos fueron encontrados por la policía al día siguiente.

El asesinato de Sharon Tate y sus amigos conmocionó a la sociedad estadounidense de la época y se convirtió en uno de los casos criminales más notorios de la historia de los Estados Unidos.

La noche siguiente, otros miembros de la "familia" asesinaron a la pareja Leno y Rosemary LaBianca en su casa de Los Ángeles. Los crímenes formaban parte de un plan para el verano de 1969 según el cual Manson ordenó a sus seguidores asesinar a siete personas para incitar a una "guerra racial" en el país, según concluyeron los fiscales.

Cadena perpetua

Chales Manson y varios miembros de su organización fueron arrestados y acusados por los asesinatos. Kasabian, que estuvo en la escena de los crímenes aunque no participó directamente en la ejecución de ninguna de esas personas, se entregó a la policía y cooperó con las autoridades al proporcionar detalles cruciales.

Durante el juicio, el testimonio de Kasabian fue fundamental para establecer la implicación de Manson en los asesinatos y para condenarlo por su papel en los mismos. También ayudó a identificar a los otros miembros de la 'Familia' que estuvieron involucrados en los crímenes.

[Un libro cuestiona la investigación de los crímenes de Charles Manson]

Manson fue condenado a muerte por los asesinatos de la 'Familia Manson' y, además, el asesinato de un conocido suyo, Gary Hinman. Se libró de la ejecución cuando el Tribunal Supremo de California declaró inconstitucional la pena de muerte en 1976. Murió en prisión en 2017.

El resto de los miembros del grupo que participó directamente en alguno de los asesinatos de la 'Familia Manson' fue condenado a cadena perpetua. De ellos, cinco siguen vivos: Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten actualmente cumplen condena en la Institución de Mujeres de California; Charles "Tex" Watson, novio de Kasabian en la 'Familia', y Bruce Davis, mano derecha de Manson, cumplen condena en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

Además, Bobby Beausoleil, que participó en el asesinato de Gary Hinman, cumple condena en la Institución Correccional de Oregon en Salem.

En 2009 Vincent Bugliosi, el fiscal principal en el caso contra Manson, dijo: "Si alguna vez hubo un testigo estrella de la acusación esa fue Linda Kasabian. Sin su testimonio hubiera sido extremadamente difícil para mí condenar a Manson y al resto de acusados".

Sigue los temas que te interesan