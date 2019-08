¿Qué fue de la familia Manson?: 50 años de los crímenes que sacudieron Hollywood

Corría el verano de 1969, cuando Charles Manson y "familia" sembraron el terror y la muerte en Los Ángeles, asesinando a ocho personas. Las víctimas de los llamados asesinatos de Tate-LaBianca que incluyeron a la actriz Sharon Tate (la mujer del director Roman Polanski que estaba embarazada) y el matrimonio Leno y Rosemary LaBianca, residentes en el barrio Los Feliz.

Desde entonces, muchas teorías se han sumado a la versión oficial de que los asesinatos se cometieron en un delirio de drogas. Cincuenta años después, ¿qué fue de los protagonistas de una de las historias más negras de Los Angeles?

1. Charles Manson: falleció en 2017 a los 83 años

Charles Manson.

Manson, que ordenó los asesinatos de Tate-LaBianca pero no estuvo presente en ninguno de ellos, fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Sin embargo, cuando la Corte Suprema de California revocó la pena capital en 1972, la sentencia de Manson se redujo a cadena perpetua.

Manson estaba cumpliendo su condena en la prisión estatal de Corcoran y se le negó la libertad condicional 12 veces. Su próxima audiencia de libertad condicional estaba programada para 2027.

El 3 de enero de 2017, Manson fue trasladado de la prisión a un hospital por un problema médico que nunca fue revelado. Murió el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años.

2. Patricia Krenwinkel: en la cárcel

Patricia Krenwinkel.

Patricia Krenwinkel era secretaria cuando conoció a Manson en una fiesta. Renunció a su trabajo al día siguiente y se unió a la familia de Manson.

Fue declarada culpable de siete cargos de asesinato en los asesinatos, incluyendo apuñalar a los LaBianca hasta la muerte y escribir la frase "muerte a los cerdos" en la pared con la sangre de las víctimas.

Krenwinkel, junto con Susan Atkins y Leslie Van Houten, se posicionó en contra de Manson años más tarde e instó a los jóvenes a no pensar en él como un héroe.

"Creo que he sido muy cobarde cuando me acuerdo de la situación", dijo Krenwinkel en una entrevista de 2014 con The New York Times. "Lo que trato de recordar a veces es que lo que soy hoy no es lo que era a 19 años".

A día de hoy, Krenwinkel, de 71 años, es la presa más antigua de California, en la Institución de California para Mujeres en Chino.

3. Leslie Van Houten: en la cárcel

Leslie Van Houten

Un jurado determinó que Leslie Van Houten era culpable de sujetar a Rosemary LaBianca en su casa mientras un cómplice la apuñaló. Van Houten tenía 19 años en el momento del asesinato. Fue condenada por asesinato y conspiración en 1978 en su tercer juicio.

Van Houten dijo que fue presentada a Manson por un novio y llegó a verlo como Jesucristo, creyendo en su extraño plan para cometer asesinatos y desencadenar una guerra racial.

Ahora cumple su cadena perpetua en la Cárcel de California para Mujeres en Corona. Van Houten, de 69 años, dijo a una junta de libertad condicional en 2002 que estaba "profundamente avergonzada" de su papel en los asesinatos. "Me tomo muy en serio no solo los asesinatos, sino lo que me hizo estar disponible para alguien como Manson".

El gobernador de California, Gavin Newsom, anuló la decisión de la junta de libertad condicional de liberar a Van Houten en junio de 2019. Fue la tercera vez que un gobernador impidió su liberación, alegando que Van Houten todavía representa una amenaza irrazonable para la sociedad.

4. Fiscal Vincent Bugliosi: murió en 2015

Se le preguntó a Vincent Bugliosi en 2009 por qué el caso había durado tanto tiempo. "El mismo nombre" Manson "se ha convertido en una metáfora del mal, y el mal tiene su atractivo", dijo Bugliosi, el fiscal.

Bugliosi murió de cáncer el 6 de junio de 2015 en un hospital de Los Ángeles. Tenía 80 años.

Después de conseguir las condenas de de Manson y sus seguidores, utilizó su fama para lanzar una carrera como autor de éxito, lanzando Helter Skelter, su relato del caso de Manson que ha vendido más de 7 millones de copias.

5. Fiscal Aaron Stovitz: murió en 2010

El primer fiscal de los asesinatos de Tate-LaBianca, Aaron Stovitz, fue retirado del juicio después de hacer comentarios sobre el caso a los medios de comunicación.

Después de eso, Bugliosi tomó el relevo. Stovitz trabajó para la oficina del fiscal de distrito hasta 1981, procesando más de 500 juicios con jurado, incluidos 100 casos de asesinato. Sus otros juicios incluyeron el "Asesino de la autopista", William Bonin, quien fue ejecutado en 1996. Stovitz murió en 2010.

6. Charles "Tex" Watson: en la cárcel

Charles Watson.

Charles "Tex" Watson, la autodenominada mano derecha de Manson, fue condenado a muerte por su participación en los asesinatos, y luego a cadena perpetua, tras la revocación de la pena de muerte. En la prisión, Watson se casó, se divorció, tuvo cuatro hijos y se convirtió en un religioso.

Watson, de 73 años, se encuentra en las instalaciones correccionales de RJ Donovan en el condado de San Diego, cerca de la frontera con México, donde pasa los días "compartiendo mi fe, en relación con muchos hombres". Se le ha denegado la libertad condicional 17 veces.

7. Susan Atkins: murió en prisión en 2009

Susan Atkins.

Susan Atkins, una de las discípulas más cercanas de Manson, murió en prisión en 2009 a los 61 años.

Atkins, "la más aterradora de las chicas Manson" según un fiscal, confesó haber matado a Tate, la esposa embarazada del director Roman Polanski, quien fue apuñalada 16 veces mientras rogaba a los asesinos que no mataran a su hijo y luego ahorcada.

En la sentencia, donde Atkins fue condenado a muerte, se burló de la corte, diciendo: "Será mejor que cierres las puertas" y "cuides a tus propios hijos". Como pasó con los demás condenados a muerte, su sentencia se convirtió luego en cadena perpetua.

En la prisión, Atkins abrazó el cristianismo y se disculpó por su papel en los crímenes. Se le negó la libertad condicional 13 veces.

Se casó dos veces mientras estaba en prisión. A Atkins le diagnosticaron cáncer cerebral en 2008.

8. Roman Polanski: viviendo en Europa, buscado en EEUU y expulsado de la academia de cine

Roman Polanski. Reuters

Roman Polanski estaba en Europa cuando su mujer, embrazada de 8 meses, y varios amigos fueron asesinados en el verano de 1969.

Polanski huyó de Los Ángeles a París en 1978 después de ser condenado por abuso sexual de un niño de 13 años. Ha estado viviendo en el exilio en Europa durante las últimas cuatro décadas y el sistema de justicia penal de Estados Unidos lo considera un prófugo.

11. Linda Kasabian: inmunidad concedida por testificar contra la familia Manson

Linda Kasabian llevó a los asesinos al lugar donde ocurrieron los asesinatos de Tate y LaBianca, y se fue porque era la única con una licencia de conducir válida. No participó activamente en los asesinatos y a cambio de la inmunidad se convirtió en testigo estrella de Bugliosi durante el juicio.

Kasabian se unió al grupo Manson tras divorciarse, cuando tenía 21 años. Se llevó a su pequeña hija y se involucró sentimentalmente con Watson y un miembro devoto de la familia hasta que huyó poco después de los asesinatos de LaBianca.