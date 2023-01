Abbas comunica a EEUU su ofrecimiento a reunirse con Netanyahu por primera vez desde 2010

C. Lara | Agencias

El presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas habría comunicado la semana pasada a Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que "está preparado" para reunirse con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Un gesto inédito en más de una década y que supone un paso al frente para acercar posturas en el conflicto palestino-israelí.

"La oferta demuestra la seriedad del presidente. A pesar de la naturaleza extremista de este Gobierno (de Israel) y nuestra experiencia con Netanyahu, no cerramos la puerta a las negociaciones", ha declarado un funcionario palestino, bajo condición de anonimato al, Times of Israel.

Los dos líderes llevan 13 años sin reunirse para formar parte de reuniones de conversaciones de paz, ya que la última vez que se encontraron de forma oficial en este contexto fue en 2010, a pesar de sus declaraciones públicas en las que han mostrado durante años la voluntad de reunirse, sin llegar a ninguna materialización de la misma.

[Netanyahu pacta con la extrema derecha y los israelíes lo ven como una amenaza a la democracia]

Aquella vez, Netanyahu y Abbas las negociaciones no terminaron por llegar a buen puerto. Posteriormente, se han saludado en el contexto de varios eventos en los que han coincidido. El más reciente, en 2016, con motivo del funeral del expresidente Simon Peres.

El ofrecimiento de Abbas ha sorprendido a Estados Unidos, ya que en noviembre de 2022 dio en una entrevista a la cadena egipcia de noticias Al-Qahira donde no hablaba bien de su homólogo israelí: "Conozco a Netanyahu, hemos trabajado mucho juntos desde la década de 1990… y no es un hombre que crea en la paz. Aún así, no tengo otra opción que tratar con él".

El funcionario palestino que ha dado la información al Times of Israel ha indicado que Abbas también le habría propuesto a Sullivan detener las sanciones contra Israel desde organismos internacionales como la ONU durante seis meses.

La condición 'sine qua non' para ello sería que las autoridades israelíes cesasen los "movimientos unilaterales" en Cisjordania durante ese mismo período de tiempo. Abbas hace referencia en su petición a las demoliciones de viviendas, expropiaciones de tierras o incursiones del Ejército.

El citado diario ha comunicado que, a pesar de la negativa de los ejecutivos a comentar estas informaciones, un segundo funcionario familiarizado con la reunión de Sullivan en Ramala, en Cisjordania, habría confirmado los detalles, indicando que el funcionario estadounidense habría instado a Abbas a "ser más pragmático", reiterando su oposición a la anexión por parte de Israel de territorio palestino.

Sigue los temas que te interesan