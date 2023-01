Los ayatolás de Irán amenazan de muerte a los periodistas de 'Charlie Hebdo' por sus viñetas

La revista satírica francesa Charlie Hebdo vuelve a generar controversia con sus viñetas y planta cara al régimen de Irán. Su último número no ha gustado a los ayatolás, que han lanzado varias amenazas de muerte a los periodistas de la revista.

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salamí, ha advertido a Charlie Hebdo de lo que le ocurrió al escritor Salman Rushdie, quien fue atacado más de 30 años después de la publicación de una novela en la que, según su opinión, "insultó al islam".

La amenaza de los ayatolás se extiende también a toda la población francesa y la página web de la revista ha sufrido en las últimas horas decenas de ataques informáticos. "Aconsejo a los franceses y directores de Charlie Hebdo que miren lo que le pasó a Salman Rushdie", ha avisado Hosein Salamí.

El escritor británico de origen indio fue apuñalado en agosto de 2022 en un acto en Nueva York y perdió la vista en un ojo tras ser atacado por un joven iraní en respuesta al contenido de su novela Los versos satánicos, publicada en 1989.

Portadas contra Jamenei

Charlie Hebdo convocó el pasado 8 de diciembre un concurso de caricaturas del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, para "apoyar" a "los iraníes que luchan por su libertad", en referencia a las protestas que sacuden el país desde septiembre, tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, por llevar mal colocado el velo islámico.

La revista se niega a retirar esas viñetas y este mismo miércoles ya están los quioscos su nuevo número con la frase "definitivamente, los mulás no pueden hacer reír a las mujeres" acompañado de un dibujo de una mujer desnuda de cuyo ano salen cuatro figuras en miniatura de Jamenei y otros ayatolás.

Esta portada es muy similar a la publicada el pasado 7 de enero, coincidiendo con el aniversario del atentado contra la sede en 2015. En ella los ayatolás entraban en el cuerpo de la mujer por su vagina junto a la frase "los mulás vuelven de donde vinieron".

En su editorial de esta semana, Charlie Hebdo deja muy claro su rechazo total al régimen iraní. "Los mulás no están contentos. Las caricaturas de su Líder Supremo publicadas la semana pasada en estas páginas no parecen haberles hecho reír mucho. El autodesprecio nunca ha sido un punto fuerte entre los tiranos", comienza el texto.

"¿Qué entienden los mulás sobre el deseo, el anhelo o el ardor? Probablemente no mucho. Su obsesión, y su único placer, es controlar a los demás, lo que sólo pueden lograr a través de la intimidación, la disuasión y la represión. Son incapaces de ayudar a sus conciudadanos a realizarse porque ellos mismos están insatisfechos. Cuando te has metido en un callejón sin salida, la única salida es hacer que otros paguen por tus frustraciones. Los mulás están reprimiendo los impulsos de los jóvenes iraníes porque nunca han satisfecho los suyos", prosigue el editorial.

"Irán está experimentando no sólo una revolución democrática sino una revuelta a favor del deseo y el placer. Las personas ahorcadas en Teherán ya no están en la flor de la vida después de haber vivido sus vidas intensamente. Son jóvenes en la cúspide de su existencia, llenos de esperanzas y deseos. Las pasiones que destruyen el alma de los mulás no pueden tolerar ser desafiadas por la exuberancia de la juventud iraní", finaliza.

