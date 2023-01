Nueva Zelanda no tiene huevos: por qué hay escasez y sus ciudadanos compran gallinas

Los estantes de huevos en los supermercados de Nueva Zelanda están casi vacíos. El país se enfrenta a una escasez sin precedentes de este producto después de que el Gobierno prohibiera a partir del 1 de enero de 2023 tener las gallinas en jaulas en batería, algo que ha reducido su producción.

Para hacer frente a esto, cientos de neozelandeses han decidido comprarse su propia gallina para satisfacer su necesidad de comer huevos, una decisión que ha alertado a las organizaciones en pro del bienestar animal ya que muchas de estas personas desconocen cómo es su cuidado y que, por ejemplo, de los 10 años de media que vive una gallina sólo dos o tres años producen huevos.

Para evitar una escasez total de huevos, el Gobierno y los supermercados han acordado poner límites para la compra de este producto. Mientras, las búsquedas en internet de "cómo comprar una gallina" o "dónde comprar una gallina" han aumentado un 77% en la última semana.

Las jaulas, perjudiciales para la salud y el bienestar de las gallinas, han sido prohibidas el 1 de enero de este año. El compromiso de prohibirlas se hizo en 2012 cuando, según informa The Guardian, el 86% de las gallinas ponedoras se criaban en este tipo de jaulas. En diciembre de 2022 la cifra se redujo drásticamente al 10%.

El problema durará meses

A pesar de este avance, los productores de huevos reconocen que necesitan cientos de miles de gallinas para satisfacer la demanda del mercado y todo indica que esta cuestión puede tardar un tiempo en resolverse ya que criar más gallinas hasta la edad de puesta llevaría meses. Pero, ¿por qué?

Desde que se conoció hace ya 10 años esta nueva normativa, varios productores de huevos decidieron abandonar esta industria por el elevado coste que suponía cambiar la producción en jaulas de batería a la producción en jaulas de colonia, que albergan 60 gallinas dándoles más espacio para moverse y para la puesta y que sí permite la ley de Nueva Zelanda.

Además, los principales supermercados de Nueva Zelanda se comprometieron en los últimos años a no vender huevos de gallinas criadas en jaulas de colonia para 2027, algo que algunos ya hacen y que, según confirmó la Federación de Productores de Huevos al diario neozelandés Stuff, ha llevado también a la escasez actual de este producto.

"No compre gallinas para huevos"

Mientras se llega a una solución a este problema, los neozelandeses han optado por comprarse gallinas y tener sus propios huevos. Ante esto, la ONG animalista de Nueva Zelanda, SPCA, ha instado a la "precaución entre los aspirantes a entusiastas de la cría de aves de corral" porque muchos de ellos terminarán abandonando en pocas semanas a estos animales.

"Entiendo que parece una buena idea, pero, por favor, no compre una gallina a menos que pueda cuidarla a largo plazo", dijo a The Guardian la directora ejecutiva Gabby Clezy. "Ninguno de nosotros quiere ver más abandonadas. No los compre como productoras de huevos", añadió.

