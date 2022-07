Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Putin bombardea Kramatorsk y advierte de que no ha empezado "nada serio" en Ucrania

La ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, remarcó este viernes durante su discurso de apertura de la reunión de cancilleres del G20, que se celebra en la isla de Bali, el objetivo del foro de mediar en la guerra de Ucrania y los problemas mundiales derivados de este conflicto.

"La guerra tiene que terminar lo antes posible. Debemos arreglar nuestras diferencias en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla. Tenemos la responsabilidad de construir puentes, no muros, y promover los intereses globales y no los particulares", señaló la jefe de la diplomacia de Indonesia, que organiza la cumbre.

La asistencia del canciller ruso, Serguéi Lavrov, se ha convertido en una presencia incómoda, y aunque ciertos países como Alemania aseguran que los ministros no boicotearán la cita, algunos cancilleres, entre ellos representantes del G7, se saltaron anoche la cena recepción para evitar coincidir con el diplomático de Moscú.

"No vamos a negar que cada vez es más difícil que el mundo se siente junto", resaltó la ministra sobre el actual clima mundial de polarización, sin cerrar la esperanza de que el resultado final de la reunión sea satisfactorio.