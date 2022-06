Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Putin asegura que "nada ha cambiado" con respecto a sus objetivos en Ucrania desde el pasado 24 de febrero

El presidente ruso, Vladimir Putin, quien se encuentra en Asjabad, la capital de Turkmenistán para su participación en la cumbre del mar Caspio, ha señalado que "nada ha cambiado" con respecto a sus objetivos en Ucrania desde que decretó la "operación militar especial" el pasado 24 de febrero.

El mandatario ruso ha vuelto a resaltar que "el objetivo final" de Moscú es la liberación de la región del Donbás. Asimismo, ha enfatizado que sus acciones militares no están dirigidas contra objetivos civiles y que "no hubo un ataque terrorista" en el centro comercial de Kremenchuk, haciendo referencia a las palabras del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Según ha recogido la agencia de noticias Interfax, la preparación de la OTAN para una confrontación con Moscú no es nueva. "El hecho de que se hayan estado preparando para algún tipo de acción contra nosotros desde 2014 no es una novedad", ha dicho, agregando que ello explica las medidas de Moscú para proteger sus propios intereses.

El presidente ruso ha hecho hincapié en que la membresía de Finlandia y Suecia en la OTAN no es lo mismo que la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica, tal y como ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

"En cuanto a Suecia y Finlandia. No tenemos los problemas con Suecia y Finlandia que, desafortunadamente, tenemos con Ucrania. No tenemos problemas ni disputas territoriales, no tenemos nada que nos pueda molestar en términos de la membresía de Finlandia o Suecia en la OTAN", ha aclarado.

