Rusia rompe la vuelta a la normalidad de Járkov y bombardea la ciudad tras la visita de Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, salió este domingo de la región de Kiev por primera vez desde que empezó la guerra para visitar el frente de batalla en Járkov y transmitir su apoyo a las tropas ucranianas desplegadas en la ciudad, la segunda más grande de Ucrania.

Fue una visita inesperada del presidente ucraniano, que buscaba mostrar una imagen de control. Járkov estaba volviendo a la normalidad -dentro de lo que significa la guerra- con la apertura de tiendas, restaurantes y cafeterías. La visita transcurrió sin problemas, pero horas después de su visita Rusia atacó Járkov con bombardeos.

"Arriesgáis vuestras vidas por todo el país", dijo Zelenski a sus tropas, según el comunicado oficial de la presidencia de Ucrania. El presidente ucraniano también repartió regalos y tuvo más palabras de elogio hacia sus soldados.

Zelenski visitó las zonas de Járkov más afectadas por los bombardeos rusos. La presidencia ucraniana aseguró que el 31% de la región de Járkov está actualmente ocupada por el Ejército ruso, aunque en las últimas semanas Ucrania ha recuperado en torno a un 5% de la zona.

"Járkov no deja de sufrir bombardeos y hoy, lamentablemente, tuvimos otro", lamentó Igor Terekhov, dirigente de la ciudad. Terekhov pidió a sus ciudadanos "tener mucho cuidado" y ser conscientes del peligro de los ataques con misiles y artillería.

Zelenski con soldados en Járkov, este domingo. Reuters

Ucrania ha resisitido, hasta la fecha, a los ataques rusos y ha evitado que los hombres de Putin entren en la ciudad. Los combates entre los dos bandos en el noreste de la ciudad no se han movido. Es decir, los rusos no logran avanzar.

El presidente ucraniano también anunció el despido del jefe de seguridad de la región de Járkov por no "defender la ciudad desde el primer día de esta guerra a gran escala, pensando solamente en sí mismo". Zelenski lo anunció en la cadena nacional de televisión tras su visita a Járkov.

Negociaciones nulas

En una entrevista para la cadena de televisión estadounidense CNN, el presidente Zelenski se mostró pesimista con el devenir de las negociaciones de paz con Rusia para intentar por fin a la guerra. Unas discusiones que han sido nulas, al menos hasta la fecha, y que no han servido para instaurar la paz, más allá de algun corredor humanitario puntual.

Zelenski cree que, en realidad, Rusia no busca nada en estas negociaciones. "No veo su voluntad y no veo nada práctico en lo que estamos hablando", aseguró el presidente de Ucrania a CNN.

En otras entrevistas y discursos de hace semanas, Zelenski sí mostraba algún optimismo acerca de las negociaciones. Llegó a decir que el final de la guerra se conseguiría con la diplomacia. Pero ahora se ha "parado todo", cree.

Al ser preguntado si veía posible negociar con Vladimir Putin, Zelenski afirmó que el presidente rusos "no entiende completamente lo que está ocurriendo".

"Creo que el presidente de Rusia debería salir de su burbuja, de esta realidad paralela suya que ha ido construyendo desde hace tiempo", opinió Zelenski.

Si Putin "está listo para salir de su burbuja de realidad paralela y meterse en el mundo verdadero y hablar con nosotros, entonces, a lo mejor, entenderá que debemos empezar a hablar y poner fin a esta guerra que ha iniciado", explicó el presidente ucraniano.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan