Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 83, 08.00 horas

Por otra otra parte, Putin ha asegurado que la ampliación de la OTAN a Finlandia y Suecia no es un problema para Rusia. Pero que sí lo será si incluye el despliegue de armamento en territorio de esos países. "Rusia no tiene problemas con esos países, ya que su ingreso en la OTAN no crea una amenaza", dijo Putin durante la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), tras lo que matizó que si la ampliación va acompañada del emplazamiento de "infraestructura militar", Moscú tendrá que "reaccionar".