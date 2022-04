Rusia corrige sus errores: bombardeos metódicos y miles de soldados a la espera de intervenir

Rusia está dando forma a la segunda fase de su "operación especial militar" en Ucrania. Las tropas del Kremlin se centran ahora en la "liberación completa" del Donbás prorruso, en este del país: un asedio que incluye el asalto final a la acería de Azovstal, en Mariúpol, el último reducto de la resistencia ucraniana en la estratégica ciudad portuaria.

"La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará, la siguiente fase de esta operación especial está comenzando", dijo este martes el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Lavrov fue, precisamente, el primer alto cargo en confirmar la gran ofensiva justo 21 días después de la retirada de las tropas del norte y noreste de Ucrania.

Para Ucrania, la batalla rusa por el Donbás comenzó el lunes, tal y como señalaron por la mañana el gobernador regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, y poco antes de la medianoche el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según la información que barajan oficiales ucranianos y estadounidenses, las tropas rusas estarían aprendiendo de sus errores -basados en la improvisación y la certeza de que Ucrania no resistiría tanto como lo ha hecho- para conformar un nuevo plan de ataque: un objetivo más estrecho, el este del país, y una acción mucho más metódica.

Soldados rusos piden los documentos de identidad a ciudadanos ucranianos en Mariúpol. Reuters

Más tropas en el Donbás

Este lunes, el Pentágono alertó de que Rusia estaba enviando refuerzos de material y soldados a la región del Donbás: se estima que Moscú ha añadido miles de tropas en Ucrania en los últimos días para llevar a cabo esta segunda fase de la guerra.

Funcionarios estadounidenses afirman que Rusia tiene 76 batallones en el este ucraniano, añadiendo 11 en los últimos días. Estos grupos normalmente están compuestos por entre 700 y 900 soldados, más el equipamiento militar. Según estimaciones ucranianas, en total hay más de 700.000 efectivos rusos en el Donbás.

El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, admitía en una rueda de prensa que hay un flujo de equipamiento de artillería, apoyo para helicópteros y elementos para facilitar las operaciones de comando y control rusos en el Donbás.

"Creemos que han reforzado el número de sus grupos tácticos de batallón en el este y el sur" de Ucrania, apuntó Kirby.

Habitantes de la ciudad Mariúpol contemplan sus edificios bombardeados por las tropas rusas. Reuters

En paralelo, "hemos continuado viendo una concentración de bombardeos y ataques de artillería en el Donbás y en el sur, especialmente alrededor de Mariúpol", remarcó el portavoz, quien destacó que los ucranianos siguen resistiendo en esa ciudad.

Pese a los preparativos para centrar su ofensiva en el Donbás, Kirby recordó que esta parte de Ucrania ha sido escenario de combates en los últimos ocho años, así como en los últimos días.

De hecho, el portavoz estadounidense afirmó que los ucranianos han logrado algunos avances en el Donbás y han sido capaces de "asegurar" varios pueblos.

"Creemos que los rusos están dando forma y estableciendo las condiciones para futuras operaciones ofensivas", señaló.

Tres semanas para reagruparse

Rusia ha necesitado todo este tiempo para reagrupar sus fuerzas y enviar nuevos grupos tácticos de batallón al este ucraniano -y también al sur- así como equipamiento de artillería, apoyo aéreo y sistemas de mando y control.

"Nos defenderemos. Pelearemos. No entregaremos nada de Ucrania", dijo Zelenski, quien propuso este martes a la Rada Suprema (Parlamento) prolongar un mes la ley marcial, hasta el 25 de mayo.

Un soldado ucraniano en las calles de Mariúpol.

"Estoy agradecido a todos nuestros combatientes, a todas nuestras ciudades heroicas en el Donbás, Mariúpol, así como a las ciudades de la región de Járkov que están resistiendo, defendiendo el destino de toda Ucrania y repeliendo las fuerzas invasoras. Rubizhne, Popasna, Zolote, Lysychansk, Severodonetsk, Kramatorsk y todos ellos que han estado con Ucrania durante todos estos años y para siempre", dijo.

"La intensidad de los bombardeos en Járkov ha aumentado. Por ello, pedimos a los vecinos de la ciudad que permanezcan en los refugios tanto tiempo como sea posible y que no salgan a la calle si no es absolutamente necesario. No hagan colas, no se reúnan en grandes grupos. ¡Ahora es muy peligroso!", advirtió el jefe de la Administración Regional Militar, Oleh Synyehubov.

