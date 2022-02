Joe Biden hablará con Zelenski de su charla con Putin y de la posible "invasión rusa de Ucrania"

Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de EEUU, Joe Biden, conversarán este sábado por teléfono sobre la amenaza de un ataque ruso, un día después de que el mandatario estadounidense advirtiera al líder ruso, Vladímir Putin, de "costes severos" si invade al país vecino.

El portavoz de Zelenski, Sergii Nykyforov, hah informado de que la llamada tendrá lugar "en las próximas horas" y girará en torno a la situación de seguridad y los actuales esfuerzos diplomáticos para lograr una desescalada.

Biden informará a su homólogo ucraniano también de la conversación que mantuvo el sábado con Putin, en la que le transmitió que, si bien Estados Unidos está preparado para la vía diplomática, se encuentra "igualmente preparado" para escenarios distintos

EEUU ha advertido de que una invasión rusa de Ucrania, en cuyas fronteras hay desplegadas más de 100.000 soldados rusos, puede ser inminente, incluso la próxima semana.

El medio estadounidense Político ha afirmado que la Administración Biden ha hablado ante sus aliados de un posible ataque el próximo día 16.

Zelenski a su vez pidió el sábado calma y pidió no sembrar el pánico, porque no ayuda a reducir la tensión, sino que solo juega a favor de los intentos rusos de desestabilizar a Ucrania.

Aseguró que está "todo bajo control" y reiteró que Ucrania vive en este estado desde 2014, cuando estalló la guerra entre los separatistas prorrusos apoyados por Moscú y el Ejército en el Donbás, y Rusia se anexionó la península de Crimea.

"Esto no comenzó ayer, esto comenzó en 2014, de manera que estamos preparados", enfatizó.

"Si usted u otras personas tienen información adicional sobre una invasión al 100% (certera) de Ucrania por parte de la Federación Rusa proporciónenme esa información", dijo a los medios durante un viaje a la región de Jersón, sur del país, para supervisar unos ejercicios militares.

El mandatario ucraniano lleva semanas pidiendo calma para que no se desestabilice la economía ucraniana y la población no entre en pánico, especialmente ante la decisión de algunos países de evacuar a su personal diplomático no esencial y recomendar a sus ciudadanos no viajar a Ucrania.

A esa tensión, calificada de "histeria", por Rusia, se ha sumado la preocupación de las aerolíneas ucranianas, después de recibir el sábado una notificación de las compañías de seguros más grandes del mundo de que dejarían de asegurar aeronaves para vuelos en el espacio aéreo ucraniano en un plazo de 48 horas.

De acuerdo con la aerolínea SkyUp, esta decisión está asociada "con mayores riesgos de un estallido de hostilidades".

