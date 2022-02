Rusia encuentra su 'casus belli' y cerca a Ucrania por tierra, mar y aire: la guerra, cada vez más cerca

El conflicto entre Ucrania y Rusia es la historia de David contra Goliat. Aunque en este caso, David cuenta con el respaldo de la OTAN, Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE). El club de los Veintisiete es quien con mayor ansia contiene la respiración, porque la posibilidad de que estalle una guerra en el este de sus fronteras está cada vez más cerca.

Este viernes Rusia ha encontrado el que puede ser, o usar, como motivo para el enfrentamiento. Denis Pushilin, vicepresidente del Soviét Popular de la autoproclamada República Popular de Donetsk, informó de que habían hallado más de 130 fosas comunes de civiles que murieron durante la agresión de Ucrania en 2014.

"Solo en el territorio de la República Popular de Donetsk, se encontraron y abrieron más de 130 fosas comunes de las víctimas de la agresión ucraniana", anunció, añadiendo que "son fosas comunes de civiles que murieron durante las operaciones de las fuerzas armadas de Ucrania en la RPD en Snezhnoye, Debaltsevo, Khartsyzsk e Ilovaisk". Por las ropas que llevan, se trata de civiles. Entre las causas de la muerte, heridas por disparos, explosiones de minas y heridas de metralla.

El jueves arrancaron en la frontera sur bielorrusa las maniobras militares conjuntas de Minsk y Moscú denominadas 'Determinación aliada-2022', con participación de tropas regulares, fuerzas especiales, tanques, aviación de asalto y sistemas de misiles antiaéreo de largo alcance.

Ese mismo día, Rusia también comenzó a realizar maniobras navales y bloqueó amplias zonas de navegación en el mar de Azov y en el mar Negro, además del estrecho de Kerch, una decisión denunciada de inmediato por Kiev, que a su vez inició maniobras militares en una decena de polígonos del país.

Rusia y Bielorrusia han intensificado este viernes sus ejercicios militares conjuntos con pruebas para repeler un ataque aéreo con fuego real y ensayaron cómo aniquilar grupos de sabotaje, ejercicios que preocupan a Occidente por su cercanía con Polonia y Lituania, pero sobre todo con Ucrania.

Estos últimos movimientos han levantado las sospechas de EEUU. La Casa Blanca considera que si Rusia decide invadir Ucrania, su ofensiva comenzará probablemente con "bombardeos aéreos y ataques con misiles" que "matarán a civiles sin importar su nacionalidad".

Un tanque del Ejército ruso realiza maniobras militares en la región bielorrusa de Brest. Reuters

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, señaló a última hora de este viernes que hay "una posibilidad clara" de que Moscú lance un ataque, que podría llegar antes de que concluyan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que finalizan el próximo 20 de febrero.

"Hay signos de una escalada rusa. Estamos en una ventana en que la invasión puede empezar en cualquier momento", había señalado previamente el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Tropas de la OTAN

Dos de los tres países bálticos, Estonia y Lituania, acogerán tropas de refuerzo como parte de los grupos de combate de la misión 'Enhanced Forward Presence' de la OTAN, en respuesta al incremento de tensiones en torno a Ucrania.

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Estonia confirmó este viernes a Efe que Gran Bretaña enviará más de 800 efectivos para reforzar las tropas que ya tiene desplegadas en la más septentrional de las repúblicas bálticas.

El presidente lituano, Gitanas Nauséda, informó este jueves de que Alemania mandará 350 soldados que pasarán a reforzar el grupo de combate multinacional que dirige la Bundeswehr en ese país.

Hay un contingente de un millar de soldados estadounidenses para reforzar la capacidad de disuasión de la OTAN en la región del Mar Negro

De acuerdo con un portavoz del Ministerio de Defensa de Letonia, por el momento no hay informaciones de que Canadá, que lidera el grupo de combate en ese país, tenga intención de enviar más tropas que se sumen a los 500 soldados que tiene desplegados.

Los grupos de batalla, cada uno de ellos integrado por un país líder y efectivos de varios socios de la OTAN, contaban con un total de 1.500 soldados antes de los refuerzos actuales; su propósito es servir como fuerza de reacción rápida y como "cable trampa" en el caso de una agresión.

En caso de una amenaza directa, los tres países bálticos planean recurrir primero a sus propias fuerzas de defensa, de reducido tamaño, y a sus reservistas, para frenar el ataque hasta la llegada de los efectivos de la OTAN por tierra o por aire.

Además, hay un contingente de un millar de soldados estadounidenses, con los que la OTAN busca reforzar su capacidad de disuasión en la región del Mar Negro ante los avances de Rusia, que ha comenzado a desplegarse este viernes en la base aérea rumana de Mihail Kogalniceanu, situada a menos de 500 kilómetros de la flota militar rusa en la península de Crimea.

"En estos momentos, un millar de militares de EEUU se están desplegando en esta base, lo que eleva el número total de soldados estadounidenses aquí a casi 3.000", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante una visita a la base.

Mientras, otros 1.700 soldados de EEUU han empezado a llegar a Polonia para reforzar la frontera noreste de la Alianza.

Tropas estadounidenses llegan a Polonia para reforzar las fuerzas de la OTAN. Reuters

El secretario general de la Alianza se refirió al traslado de tropas a la base aérea rumana como "una demostración de unidad trasatlántica".

La escalada de la tensión ha ido incrementándose día a día durante el último mes. Y es que, aunque ambas partes dicen apostar por la diplomacia, los únicos avances de los que se informa es del desplazamiento de tropas, por un bando o por el otro.

La OTAN y la UE alegan que el envío de efectivos militares no tiene otra razón de ser que el de disuadir al presidente ruso, Vladimir Putin, de sus planes de invadir Ucrania. Sin embargo, desde el Kremlin sostienen que no quieren una guerra con Kiev y que no están amenazando a Ucrania. Pero Occidente no se fía de Putin, por eso Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento".

Llamada de Biden

Para responder a este momento álgido de la crisis el presidente de EEUU, Joe Biden, organizó este viernes una llamada con líderes de países miembros de la OTAN con el objetivo de coordinar la estrategia adecuada y promover una respuesta basada en la "diplomacia y la disuasión".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó que todas las opciones están sobre la mesa en caso de que Rusia agreda militarmente a Ucrania e informó a líderes europeos y aliados sobre las sanciones que prepara el bloque comunitario para ese escenario, durante la reunión por videoconferencia organizada por el presidente estadounidense, Joe Biden.

La reunión telemática, la segunda de este tipo convocada por Biden, sirvió para evaluar la situación de la "crisis causada por el agresivo comportamiento de Rusia con Ucrania" y para discutir los esfuerzos destinados a dar una respuesta "unida y efectiva", indicó la Comisión Europea en un comunicado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Reuters

"La presidenta Von der Leyen describió el estado de las sanciones sectoriales e individuales en caso de una agresión militar más por parte de Rusia a Ucrania. Reafirmó el hecho de que todas las opciones estaban sobre la mesa y que las sanciones implicarían sobre todo a los sectores financiero y energético, así como a las exportaciones de productos de alta tecnología", explicaron.

Durante la reunión, los líderes evaluaron el "significativo" acercamiento diplomático hacia Rusia "para convencerla de desescalar la crisis y elegir el camino del diálogo" y "tomaron nota de la cooperación en marcha para finalizar sanciones masivas" contra Moscú, según el Ejecutivo comunitario.

Asimismo "subrayaron su decidido apoyo a Ucrania", que en el caso de la UE incluye la rápida adopción de un paquete de ayuda financiera de emergencia de 1.200 millones de euros, aprobado este viernes por los embajadores de los Estados miembros.

En paralelo al diseño de las posibles acciones a Rusia, la Comisión Europea ha continuado trabajando en la preparación de la propia UE, en particular en el área de la energía, contactando con sus socios para asegurar suministros adicionales de gas natural o gas natural licuado (LNG) en caso de que se interrumpan las entregas de Rusia.

Ucrania recibe un cargamento de ayuda procedente de EEUU. Reuters

Von der Leyen ha agradecido al presidente estadounidense su apoyo en esta tarea, según la Comisión. La política alemana insistió además en la necesidad de seguir luchando contra la desinformación que llega de Rusia "a través de esfuerzos de comunicación estratégicos".

A la reunión estaban invitados, entre otros, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz, o el primer ministro británico, Boris Johnson.

Evacuación de civiles

Hasta tal punto llegan las sospechas de EEUU, que lleva días advirtiendo s sus ciudadanos de que lo mejor que pueden hacer es abandonar el país europeo. "Los estadounidenses deben irse ya. Estamos lidiando con uno de los mayores ejércitos del mundo. Las cosas se pueden complicar de manera rápida", ha vuelto a decir este viernes Biden.

La Casa Blanca ha aprobado un plan del Pentágono para que sus soldados en Polonia construyan refugios temporales y se preparen por si fuera necesario ayudar a los estadounidenses que huyan de Ucrania en caso de un ataque ruso a ese país, pero no contempla el envío de tropas para una evacuación como la de Afganistán.

Según datos del Departamento de Estado, en octubre había 6.500 ciudadanos estadounidenses en Ucrania.

Reino Unido también ha encendido todas las alarmas y ha pedido este viernes a los ciudadanos británicos que abandonen el país lo antes posible, mientras todavía haya medios "comerciales" disponibles para hacerlo.

El Ministerio de Exteriores actualizó su página de recomendaciones de viaje para alertar en contra de cualquier desplazamiento hacia Ucrania y subrayar que los británicos en ese país deben "salir ahora".

El primer ministro, Boris Johnson, expresó en una reunión virtual con otros mandatarios mundiales que "teme por la seguridad de Europa en las circunstancias actuales", informó en un comunicado Downing Street.

En la misma línea, Japón ha solicitado a sus ciudadanos salir del país y evitar desplazarse por el territorio.

Y en el caso de Israel, el país ha anunciado la evacuación de las familias de los diplomáticos y personal de su embajada en Ucrania "por el deterioro de la situación", cuando aumentan los temores a una acción militar rusa.

Previamente había publicado una advertencia de viaje a Ucrania y recomendó a los ciudadanos israelíes que residen allí que "reconsideren quedarse y, en cualquier caso, eviten acercarse a los puntos críticos".

Sigue los temas que te interesan