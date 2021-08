Japón investiga la muerte de dos vacunados con un lote de Moderna procedente de España

El Ministerio de Sanidad de Japón ha anunciado la apertura de una investigación sobre dos fallecidos que habrían recibido antes de morir una vacuna Moderna procedente de un lote suspendido por contaminación.

El Ministerio ha querido aclarar que, ahora mismo, no se sabe si hay relación entre los fallecimientos y las vacunas administradas, antes de añadir queestá trabajando con expertos independientes par ratificar los resultados de las pesquisas.

El Gobierno decidió suspender la administración de los lotes de moderna tras el hallazgo de sustancias extrañas, posiblemente metálicas, en el lote 3004667, que fueron producidas en centros de la farmacéutica Rovi en España.

No obstante, también ha decidido detener el uso de aquellos viales con los números de lote 3004734 y 3004956, aunque no se ha hallado en ellos ninguna sustancia extraña. Estos últimos se elaboraron utilizando la misma línea de producción de la empresa española, encargada del llenado y envasado de la vacuna Moderna para los clientes de fuera de Estados Unidos, durante el mismo periodo de tiempo.

Takeda Pharmaceutical Co Ltd., distribuidor local de la vacuna Moderna, así como el fabricante de la vacuna han declarado de suma importancia que se investigue oficialmente la relación entre las muertes y las inyecciones, porque hasta momento no se ha detectado ningún vínculo, explicaron en un comunicado conjunto emitido este sábado y recogido por Bloomberg.

"La investigación se está llevando a cabo con el mayor sentido de urgencia, transparencia e integridad y es de máxima prioridad", según ambas empresas. "Takeda y Moderna mantendrán informado al público a medida que sepamos más", han indicado.

Por último, ambas compañías insisten en que las informaciones "no son concluyentes y es importante confiar en una investigación formal antes de determinar la naturaleza precisa de la partícula".

"Moderna está en el proceso de realizar esa investigación y los viales se han enviado a un laboratorio cualificado para su análisis y los hallazgos iniciales estarán disponible a principios de la semana que viene", concluye la nota.

