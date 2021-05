Israel ataca Gaza por tierra mientras la lucha entre palestinos y judíos se libra en la calle

"Las fuerzas aéreas y terrestres del Ejército están atacando actualmente en la Franja de Gaza". Con esta declaración el Ejército israelí informaba la noche de este jueves de que enviaba sus fuerzas armadas a la franja, al mismo tiempo que realizaba un intenso bombardeo desde tierra y aire contra el norte de la zona en plena escalada bélica. Se trata de la ronda de ataques de mayor impacto del Ejército israelí.

Si bien las fuerzas militares de Israel no dieron más detalles, los corresponsales de asuntos militares israelíes que son informados regularmente por las fuerzas armadas aseguraron a Reuters que no se trataba de una invasión terrestre y que las tropas estaban disparando artillería desde el lado israelí de la frontera.

En este caso el ataque terrestre buscaría destruir las bases de cohetes palestinas. Israel no realiza una invasión terrestre desde 2014 y, que acabó con miles de muertos y, previamente, 2012 y 2008.

Ataque terrestre en Gaza

Los residentes del norte de Gaza, cerca de la frontera israelí, contaron que no habían visto señales de fuerzas terrestres israelíes dentro del enclave, pero informaron de un intenso fuego de artillería y decenas de ataques aéreos.

"Dije que exigiríamos un precio muy alto a (al movimiento islamista) Hamás y las otras organizaciones terroristas", declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre las milicias armadas del enclave. Jonathan Cornicus, portavoz del Ejército, y las propias fuerzas a través de Twitter, fueron los encargados de informar del movimiento.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Al menos 50 personas habrían resultado heridas y trasladadas al hospital Beit Hanoun por este nuevo bombardeo en el norte de la Franja, según recoge el medio israelí Yedioth.

Hamás ha cifrado en 150 los ataques aéreos registrados en este ataque, mientras uno de sus portavoces aseguraba que "el enemigo criminal lleva a cabo incursiones de espectáculo destinadas al sabotaje y la destrucción".



En lo que parece ser una medida de precaución y anticipación a una represalia de Hamás por el bombardeo masivo israelí, las FDI han ordenado a todas las personas que viven a cuatro kilómetros trasladarse a los refugios antiaéreos y permanecer ahí hasta nuevo aviso, según informó The Times of Israel.



Violencia en la calle

La escalada bélica entre las milicias palestinas y los judíos ha cobrado una nueva dimensión en las ciudades mixtas de Israel, en las que desde hace días se registran apaleamientos y linchamientros entre árabes y judíos. Los palestinos muertos en Gaza desde el comienzo del conflicto se han elevado este jueves a 87. Sel lado israelí, la cifra de muertos se mantiene en siete, tras el fallecimiento ayer de un niño de cinco años.

Mientras las cámaras de la televisión pública israelí retransmitían la noche del miércoles los disturbios de extremistas judíos en las calles del país, sucedió algo que impactó a la sociedad tanto o más que los cohetes de Gaza: la horda sacó a un ciudadano árabe de su vehículo, lo tiró al suelo y lo linchó. Las cámaras captaron todo en directo, incluso los segundos posteriores al linchamiento, en los que un judío seguía golpeando en la cara a la víctima, ya inconsciente.



Casi en simultáneo, un episodio similar tenía lugar en la ciudad de Acre, en la que un docente de escuela, judío de 37 años, fue atacado por un grupo de manifestantes árabes. Según medios locales, había salido a la calle para impedir que sus estudiantes se involucraran en la violencia. Ambos están en estado crítico, al igual que la coexistencia entre árabes y judíos en Israel.



Lejos de ser aislados, estos dos incidentes se dieron en el marco de una ola de enfrentamientos y ataques entre las dos comunidades, sobre todo en ciudades mixtas en las que viven mezcladas.

Según la Policía, 374 personas fueron arrestadas en la noche del miércoles durante estos incidentes, y decenas resultaron heridas, incluyendo otros dos hombres, uno judío y otro árabe, que se encuentran en grave estado tras ser apuñalados en las ciudades de Lod y Jerusalén respectivamente. "Una guerra civil sin razón", describió el presidente israelí, Reuvén Rivlin, conocido por ser una voz conciliadora entre los distintos sectores de la sociedad.

De los 87 palestinos asesinados 18 han sido niños y ocho mujeres. El aumento de fallecidos se ha dado tras una serie de bombardeos israelíes, que siguieron nuevas olas de cohetes lanzados desde la franja. Del lado israelí, la cifra de muertos se mantiene en siete, tras el fallecimiento ayer de un niño de cinco años.

Los hechos son los peores desde 2014, ha contado ya con el lanzamiento de más de 1.600 cohetes desde Gaza hacia Israel, de los cuales al menos 400 cayeron dentro del enclave y la mayoría de los restantes fueron interceptados.

Israel, por su parte, llevó a cabo más de 600 bombardeos de represalia en Gaza, donde los ciudadanos describen un nivel de destrucción similar al de anteriores guerras. Además, el Ejército ha convocado este jueves a 9.000 reservistas más y trasladó más tropas a la frontera ante la previsión de una operación terrestre dentro del enclave, una opción que no descarta.

Papel de Egipto

Egipto, mediador entre Israel y Hamás, es el único país con posibilidades de lograr resultados, al tener una interlocución directa con ese grupo palestino, considerado terrorista por Estados Unidos, la UE y gran parte de la comunidad internacional.



De hecho Egipto -que negocia junto a la ONU y Catar- siempre ha sido la pieza clave para rebajar la tensión entre Israel y Hamás, no solo en las guerras anteriores de 2008, 2012 y 2014, sino también en los frecuentes picos de violencia, los últimos en 2019.



Otra delegación egipcia acudió ayer a la Franja de Gaza para debatir las condiciones de una tregua con representantes de Hamás, aunque no trascendieron detalles sobre las conversaciones.



Estos contactos encabezados por Egipto se producen mientras se espera la llegada a Israel del subsecretario adjunto para Asuntos Palestinos e Israelíes del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hady Amr, para intentar apagar el fuego cruzado entre las partes, pero todavía no se han precisado fechas.



Sin embargo, estos esfuerzos mediadores de Egipto y EEUU están rodeados de escepticismo ante la poca voluntad de las partes por lograr la distensión y las amenazas de recrudecer los ataques.



El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó el miércoles a su gabinete de seguridad que había rechazado una propuesta de alto el fuego de Rusia y aprobó intensificar los ataques contra milicias palestinas.

Alto el fuego improbable

La delegación egipcia abordó con su contraparte israelí la posibilidad de ese cese el fuego, aunque Israel se mostró "intransigente" e insistió en la necesidad de "una ofensiva para responder a los ataques de Hamás", señalaron las mismas fuentes.



Tras semanas de creciente tensión en Jerusalén Este ocupado, las Brigadas Al Qasam, ala militar de Hamás, y milicias de la Yihad Islámica iniciaron el lunes el lanzamiento de misiles desde la franja, más de 1.750 desde entonces.



En represalia, el Ejército israelí emprendió el mismo día bombardeos aéreos que todavía continúan, además de desplegar más tropas en la frontera con Gaza, dejando abierta la opción de una intervención por tierra que se produciría horas más tarde.



"Tenemos unidades terrestres listas y se encuentran en varias etapas de preparación de operaciones en tierra", declaró Jonathan Conricus, portavoz militar de Israel, que ha movilizado miles de reservistas para calmar la agitación civil en las ciudades mixtas.

Comunidad internacional

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el secretario general de la ONU, António Guterres, se unieron hoy a los llamados de la comunidad internacional para poner fin a las hostilidades, pidieron "garantizar la seguridad de la población civil" y reiteraron su apoyo al "principio de solución de dos Estados", en una reunión telemática con motivo de la visita del diplomático portugués en Moscú.



Guterres abogó por la reanudación del proceso de paz entre israelíes y palestinos y se mostró dispuesto a convocar una reunión urgente del Cuarteto de Oriente Medio (Rusia, EEUU, ONU y la Unión Europea), algo que no se ha producido de momento.



También se pronunció sobre la ola de violencia el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad Común, Josep Borrell, quien admitió que la UE no tiene capacidad para resolver la tensión en la zona.



"Quien tiene en este momento la capacidad de presión sobre Israel sólo es EEUU. Hace mucho tiempo que Europa no la tiene", reconoció.

Administración Biden

Mientras se concreta la visita del enviado estadounidense, el presidente de EEUU, Joe Biden, conversó la víspera con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al que transmitió su apoyo "sin fisuras al derecho de Israel a defenderse".



También el jefe de la diplomacia de EEUU, Anthony Blinken, condenó el lanzamiento de cohetes a Israel en una llamada con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y subrayó "la necesidad de desescalar las tensiones y poner fin a la violencia actual".



Sin embargo Abás solo gobierno en Cisjordania, separado territorialmente de la Franja de Gaza, y carece de liderazgo en el resto de protestas y factores que antecedieron en Jerusalén Este ocupado la escalada de tensión.



Estados Unidos frenó el miércoles una posible declaración del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en una reunión de urgencia a puerta cerrada, al considerar que no sería útil para rebajar la tensión.



Alineados con las milicias palestinas, Irán y Catar urgieron este jueves al "fin inmediato de la agresión israelí contra la nación palestina", después de que el presidente iraní, Hasan Rohaní, y el emir de Catar, Tamin bin Hamad al Zani, mantuvieran una conversación telefónica.