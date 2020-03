El movimiento feminista acaba con la luna de miel de López Obrador

Este 9 de marzo, tras una marcha histórica el 8 de marzo, que en Ciudad de México ha sido de las más numerosas que se recuerdan en el último lustro, cansadas de las 10 mujeres muertas cada día de enero, de la violencia sexual, del acoso constante... las mujeres de México están en huelga.

En el Paro Nacional, llamado “Un día sin nosotras”, la idea es simular cómo sería un día si no hubiera mujeres en México. Invita a que ninguna mujer vaya al trabajo, a los comercios, ni se realicen labores domésticas, que las niñas no acudan a las escuelas y que no salgan a la calle. Los hashtag #UnDiaSinMujeres y el #9NadieSeMueve son los primeros trending topic en el país.

Un día sin nosotras es más importante ...#Leydelhieloalarifadelavion pic.twitter.com/5xxtfML8sp — princess (@lenni_mary) March 3, 2020

El movimiento feminista ha tenido un efecto inesperado: hacer mella en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Hasta ahora, AMLO, como se le conoce, parecía de teflón. Daba igual la polémica que lo envolviese. Investigaciones periodísticas sobre corrupción y malas prácticas de miembros de su Gobierno, la continúa crisis de homicidios e inseguridad, la falta de crecimiento económico o un desabastecimiento realmente grave de medicinas para el cáncer, entre cuyas víctimas hay niños. Nada parecía golpear su popularidad.

Pero en las últimas encuestas, su nivel aprobación ha caído 12 puntos en febrero de 2020 respecto al mismo mes de 2019 y citaban, como uno de los disparadores, los movimientos feministas. Otra encuesta, está realizada para El Universal, aseguraba que entre las mujeres su popularidad ha caída 24 puntos, el doble que la media de 12.

APROBACIÓN Promedio semana 66: 54.6% (-0.7)



APROBACIÓN 1 mzo 2020 54.2% (-0 1)



Para @ElEconomista



La semana toda mostró disminuciones a la aprobación presidencial; el tema dominante fue el de los movimientos feministas, asesinatos en Puebla y al final la llegada del COVID19 pic.twitter.com/NFbYU5UdCO — @MITOFSKYDaily (@Mitofsky365) March 1, 2020

A principios del mes de febrero hubo dos feminicidios especialmente duros y mediáticos. Ingrid, una mujer de 25 años, fue asesinada y desollada por su pareja, Francisco, un hombre de 46 años. Las fotografías de la víctima, realmente macabras, fueron publicadas por algunos tabloides. Pocos días después, con la opinión pública ya caliente, se halló el cadáver de Fátima, una niña de siete años desaparecida, dentro de una bolsa de plástico, con signos de tortura y violación, al sur de la ciudad de México. En este contexto, el fiscal general lanzó el globo sonda de quitar el delito específico de feminicidio y hacer que fuera un agravante dentro del homicidio.

Ante preguntas sobre estos casos y ese posible cambio legislativo, AMLO, normalmente un maestro a la hora de controlar el mensaje y la comunicación política, se ha visto completamente rebasado. Cuestionado en su conferencia de prensa diaria por el feminicidio de Ingrid, contestó que el tema había sido manipulado y que no quería que opacase la rifa del avión presidencial. Este sorteo simbólico, organizado por la Lotería Nacional de México, pretende sortear el precio de un lujoso avión presidencial comprado por el presidente Felipe Calderón, archienemigo político de AMLO. El Gobierno lleva más de un año, sin éxito, tratando de venderlo.

Ante esto, un grupo de feministas acudió al Palacio Nacional, donde reside el preseidente y da sus conferencias de prensa, y pintaron las puertas con consignas como “Presidente indiferente”, “Tu silencio es cómplice”, “Nos están matando”, “No nos van a callar”, “Regrésame” o “No a la impunidad”, además de arrojar globos de pintura roja.

El presidente, que ha hecho su carrera política en base a la protesta en las calles y llegó a tener la calle Reforma, una de las arterias de la ciudad, ocupada durante meses, dijo: "Les digo a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes". Esto levantó indignación, así como cuando dijo que parte de los movimientos feministas son conspiración de los “conservadores” contra su Gobierno.

"Una corriente que está en nuestra contra"

Las reacciones de AMLO continuaron a lo largo de febrero y marzo, siendo la última cuando anunció que la venta de billetes de lotería para el avión presidencial comenzaría el 9 de marzo, mismo día del paro de mujeres y cuando ya se estaban sumando más y más colectivos. Al ser cuestionado sobre el motivo para poner empezar la venta el mismo día, contestó algo que enfadó terriblemente a los colectivos y mujeres. “Yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos”.

En su conferencia mañanera de este 9 de marzo, volvió a hablar contra el movimiento feminista. “Hay un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios; pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra, y los que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la Cuarta Transformación”. De momento, según se reporta en prensa, el paro de mujeres está siendo un éxito. Este lunes Ciudad de México tiene un aire de domingo.