Alberto Fernández, sobre Maduro: “Su gobierno ha puesto en peligro el Estado de Derecho"

Alberto Fernández, presidente de Argentina, ha afirmado que Nicolás Maduro "ha tomado decisiones arbitrarias y ha puesto en peligro el Estado de Derecho en Venezuela", según recoge una entrevista concedida a Le Monde en el marco de su gira europea.

“Estoy muy preocupado por la situación humanitaria. Estamos en presencia de un gobierno que ha tomado decisiones arbitrarias, que ha puesto en peligro el Estado de Derecho y hay una crisis de convivencia democrática”, ha asegurado el presidente de Argentina.

Fernández ha señalado que que “nada de lo que se ha intentado hasta ahora ha servido” y afirmó que “la solución no puede ser una intervención externa”.

El político peronista, que dijo estar “satisfecho” de haber constatado que el presidente francés Emmanuel Macron está de acuerdo con él, insistió con que “son los venezolanos los que deben decidir su futuro”.

Además de Maduro, Fernández también habló durante su entrevista con Le Monde sobre la situación en Bolivia. "No me aprovecho de los conflictos internos de otros países, no es mi rol; pero en Bolivia hubo un golpe de Estado y el continente americano ha sufrido bastante la falta de democracia”, concluyó.