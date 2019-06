Un guante con pinchos, la nueva tortura sexual de la Policía mexicana

Corina, Denise y Charly son tres víctimas de tortura sexual en México, y según se desprende de su testimonio, sufrieron sistemáticas violaciones el día de su detención mediante la utilización de un guante cortante y áspero que rasgaba los genitales. Cuenta Corina en su declaración que suplicaba la muerte a sus captores envuelta en un charco de sangre.

Los hechos sucedieron en Tabasco (México) en 2011, y han sido conocidos hoy gracias a la investigación realizada por el World Justice Proyect, con la colaboración de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México.

Corina y Denise fueron detenidas en su domicilio por un comando que ellas describen como militares de Marina, y a Charly lo detuvo en la calle una persona vestida como militar de la Marina.

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL), del total de mujeres que fueron detenidas en el estado de Tabasco (México) en los años que van del 2006 al 2016, el 24% fueron violadas durante su permanencia en comisarias.

"Me daban descargas eléctricas"

En los tres casos que ahora han trascendido, la violaciones con guantes afilados sucedieron en el vehículo en el que eran trasladadas después de taparles los ojos con las ropas que previamente les había arrancado del cuerpo.

“Desde que nos subieron a esa camioneta -se escucha decir a Corina en la grabación-me golpearon, me daban descargas eléctricas en los talones, en los pezones, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza que no me dejaba respirar. Así fueron los tres días que me detuvieron".

Al parecer, cuando los “supuestos” militares detectaron que ambas mujeres eran pareja, los insultos y golpes arreciaron. “Hija de tu puta madre, delincuente y machorra lesbiana, pero ahorita les vamos a enseñar lo que es la verga (pene)”.

A Charly, un transexual, le quitaron la venda de los ojos en la dependencia a la que le llevaron para hacerle fotografías; le pidieron que tuviese baja la cabeza para que no viera los cuerpos de hombres y mujeres que permanecían atadas de pies y manos en el suelo, amenazándole con matar a toda su familia si giraba la cabeza.

De Enero a Abril de este 2019 se han cometido en México 78.794 delitos contra la vida y la integridad corporal, y 15.933 contra la libertad y seguridad sexual según datos facilitados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Algo similar a lo que relatan Denise y Corina, a quienes después de ser torturadas les hicieron firmar en blanco una declaración inculpatoria en la que reconocían su relación con el crimen organizado y el cártel de los Zetas.

De promedio, estos tres testigos pasaron más de cinco años en cárceles en el norte del país, alejados de sus familias acusadas por delitos de narcotráfico que jamás se comprobaron.