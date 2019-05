May abre la sucesión en plena prórroga del ‘brexit’: Johnson da un paso al frente

Theresa May, anuncia que dimitirá tras la cuarta votación del 'brexit'. Reuters

La primera ministra británica, Theresa May, fijará su salida del cargo tras el último intento de que el Parlamento apruebe el acuerdo del brexit, según ha informado Graham Brady, presidente del Comité 1922 del Partido Conservador. El parlamentario no ha entrado en detalles sobre la fecha exacta de la dimisión, lo que ha provocado la divulgación de rumores e incertidumbre entre el resto de políticos.

Brady ha trasladado a la prensa que May "establecerá un calendario para su renuncia independientemente de lo que salga en la votación" que está previsto que ocurra en la semana del 3 de junio -será el cuarto intento-, para que la salida de la Unión Europea se lleve a cabo en verano.

Sin embargo, otro miembro del Comité 1922 ha dicho al periódico británico The Guardian que la primera ministra "deberá indicar una fecha de salida rápida en caso de que el acuerdo sea rechazado".

Asimismo, diferentes medios recuerdan que Theresa May se comprometió en marzo a dimitir si el Parlamento aprobaba el pacto sobre los términos de salida del país. Por ese motivo, se especula que esta revelación sea un intento de movilizar a los parlamentarios para permitir que se produzca el brexit y que por lo tanto, solo en ese supuesto dimita.

No obstante, otros consideran que si gana el 'sí' al brexit, May podría quedarse un poco más en el cargo aun siendo su renuncia inevitable, lo que provocaría que los euroescépticos votasen 'no' por cuarta vez solo para lograr su dimisión.

Salvada en más ocasiones

Desde que asumió el cargo de primera ministra hace tres años, Theresa May se ha enfrentado en más de una ocasión a mociones de confianza. En diciembre de 2018, los "rebeldes del brexit" conservadores trataron de conseguir el apoyo de los 48 diputados necesarios para impulsar una moción de confianza, pero se quedaron solo en 26.

Apenas un mes más tarde, en enero de 2019, el Partido Laborista organizó una nueva moción. En esta ocasión salvó el puesto por los pelos con 306 votos a favor de su salida frente a los 325 en contra.

Por último, fue ella misma la que amenazó con dimitir en marzo de este año cuando iba a someter a voto por tercera vez el acuerdo de salida que había negociado con la Unión Europea. En un artículo publicado en Sunday Telegraph, hizo un llamamiento al "patriotismo" de los diputados para respaldaran el acuerdo de divorcio.

De nuevo el texto fue rechazado, en esta ocasión por 58 escaños de diferencia (344 votos en contra y 286 a favor), lo que provocó que miembros 'tories' investigasen la manera de organizar una nueva moción que no se llegó a producir.

Por ese motivo, el anuncio de este jueves ha provocado de manera inmediata un revuelo en el Partido Conservador. Algunos diputados simpatizantes del brexit se han mostrado decepcionados por que la partida de May no sea inmediata, pero han afirmado que su gesto "es un compromiso justo".

Otros diputados 'tories' más duros con May han exigido una fecha concreta, por lo que la primera ministra a acordado reunirse con el Comité el próximo jueves, aunque no ha especificado con qué fin.

Nuevo líder conservador

Brady también ha declarado que volverá a entrevistarse con May después de la segunda lectura del proyecto de ley "para acordar un calendario para la elección de un nuevo líder del partido conservador y unionista". La inminente elección de un nuevo adalid intensifica las campañas internas que ya se estaban produciendo en el partido.

Uno de los principales candidatos es Boris Johnson, exministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y un destacado activista de la campaña para abandonar la Unión Europea. El exalcalde de Londres ha confirmado que se presentará al puesto y que "por su puesto que aceptará" el cargo en caso de ser elegido.

Boris Johnson, durante una conferencia en el British Insurance Brokers' Association (BIBA) anuncia que se presentará a las elecciones para ser líder del Partido Conservador. Reuters

Sajid Javid, el secretario de Interior, ha pronunciado un discurso al respecto en el que destacaba su labor en pequeñas empresas. La secretaria principal de Hacienda, Liz Truss, también ha realizado numerosos eventos para mejorar su perfil en los últimos días.

Otros nombres que se barajan para tomar el relevo de Theresa May son Michael Gove, ministro de Medio Ambiente; Jeremy Hunt, ministro de Asuntos Exteriores y que sustituyó a Borish Johnson el pasado julio; Dominc Raab, muy crítico con el acuerdo presentado por May y que renunció a su cargo como ministro del brexit tras solo cuatro meses.

También podrían aspirar al puesto Penny Mordaunt, actual ministra de Defensa; Andrea Leadsom, líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes y una política veterana en el Reino Unido; y Esther McVey, que renunció a su puesto de ministra de Trabajo y Pensiones en noviembre del año pasado por desacuerdos en la gestión del brexit.