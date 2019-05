Desaparece de su arresto domiciliario un opositor al chavismo en Venezuela sin que se sepa si es una fuga

Iván Simonovis, un criminalista y consultor penal considerado preso político en Venezuela, ha desaparecido de su vivienda donde cumplía arresto domiciliario. Algunos medios venezolanos barajan la posibilidad de que sea una fuga, mientras que su esposa y su abogado aseguran que desconocen su paradero y culpan al Gobierno de Maduro de su desaparición.

Fue condenado a 30 años de cárcel en 2009 acusado de las muertes producidas en los sucesos de Puente Llaguno, también conocidos como "la Masacre del Silencio" durante golpe de Estado del 2002 contra el régimen chavista. Cuando se produjeron los hechos, en los que murieron 19 personas y 127 resultaron heridas, Simonovis era el jefe de la seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor.

Debido a su deteriorado estado de salud, pidió en varias ocasiones el indulto humanitario, algo que le fue denegado. Sin embargo, en septiembre de 2014 se le permitió seguir cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario.

Simonovis es considerado un preso político y, tras su encarcelamiento, se convirtió en todo un símbolo de la oposición venezolana. Además, en 2012, Eladio Aponte, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, escribió una carta desde Costa Rica en la que confesaba haber recibido órdenes de Hugo Chávez para condenar "sin derecho" a Simonovis y otros funcionarios, después del fallido golpe.

¿Desaparición o fuga?

El pueblo venezolano se pregunta ahora qué ha pasado con Iván Simonovis. Muchas personas e incluso medios de comunicación venezolanos creen que se ha escapado y lo consideran como una prueba más de la pérdida de control que está sufriendo el régimen chavista, debido a la anterior fuga de Leopoldo López el pasado 30 de abril.

#16May Sebin se encuentra en las inmediaciones de la residencia de Simonovis



El Sebin amaneció en los alrededores de la casa de Iván Simonovis, en La Florida, y mantienen la calle cerrada. Su esposa alertó que hay riesgos de que lo trasladen nuevamente a una cárcel / Cortesía pic.twitter.com/yxPNMHWtft — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 16 de mayo de 2019

Uno de los motivos por los que se piensa que Simonovis se ha escapado del arresto domiciliario son las imágenes que muchos ciudadanos han colgado en Twitter en las que se ve a miembros del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) registrar los coches que circulan por las calles cercanas a la vivienda del ex jefe de seguridad. Además, diferentes medios también han difundido que el Sebin está llamando a las puertas de muchos de sus vecinos.

Además, cuatro periodistas venezolanos de TV Venezuela y Caracol Televisión de Colombia han sido detenidos por el Sebin cuando se encontraban cerca de la casa del comisario Simonovis, según ha informado a Efe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Por otra parte, la esposa de Simonovis, Bony Pertiñez, ha comunicado a través de las redes sociales que no tiene "ninguna información" sobre el paradero de su marido y asegura que "durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel". "Hago responsable al Gobierno de Nicolás Maduro por lo que pueda pasarle a mi esposo y a nuestro hogar", ha dicho.

No estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo @simonovis Durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel — Bony Pertiñez de Simonovis (@bonypertinezh) 16 de mayo de 2019

#16May "Es el Sebin quien nos debe decir que pasó con Iván Simonovis", señala el abogado .@joelgarcia69 sobre la presunta evasión del arresto domiciliario del preso político. Video cortesía #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/mVnavcGEP9 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de mayo de 2019

Su abogado, Joel García, ha afirmado a la prensa que "hasta que Simonovis no aparezca con vida, no podemos dar credibilidad a ninguna versión". "El Estado es el que nos debe decir qué ha pasado con Simonovis. Hay muchas especulaciones, pero no me atrevo a afirmar ni una ni otra porque no tenemos información oficial", ha añadido. El Gobierno, todavía no se ha pronunciado.