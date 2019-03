300 niños no podrán volver a la guardería en Italia si no están vacunados

En la ciudad italiana de Bolonia, 300 niños no han podido ir a la guardería al finalizar la moratoria que permitía que acudiesen sin vacunar, según informa The New York Times. Es previsible que la medida afecte también a niños de otras regiones del país.

El movimiento antivacunas en Italia se ha hecho popular últimamente, tanto que la medida de prohibir a los niños ir a la guardería afectará a centenares de niños hasta el punto de que el Ejecutivo tuvo que decretar la obligatoriedad de la vacunación de al menos 10 vacunas en los niños italianos.

A pesar del decreto, el año pasado el gobierno italiano implantó la moratoria que permitía acudir a los centro a los niños sin vacunar. Pero la moratoria acaba ahora y los padres que lleven, sin vacunar, a sus hijos, se enfrentarán a una multa de 500 euros.

La ministra de Sanidad Giulia Grillo, ha alertado de una posible epidemia de sarampión: "Hay necesidad de tomar medidas obligatorias, pero también debemos de trabajar para convencer a los italianos de que vacunarse es algo bueno para su salud, no imponerlo".

La OMS alerta de una posible pandemia de gripe

Esta enfermedad atacó Italia en 2017, y desde entonces se han registrado casi 8.000 casos y hasta una docena de muertes.

La desinformación entorno a las vacunas ha preocupado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que criticó el pasado septiembre que "haya mucha desinformación" con padres creyendo "informes desacreditados" que relacionan, en ocasiones y erróneamente, el autismo con las vacunas.

Lo OMS prevé que "el mundo sufrirá otra pandemia de gripe" si no se controlan las vacunas. La preocupación en la organización es tal que han asegurado que "lo único que no se sabe es cuándo atacará y con cuánta gravedad".