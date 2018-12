Días dorados en la cultura de ultraderecha alemana: un floreciente negocio editorial y musical

La publicidad del último libro del muy polémito autor Thilo Sarrazin es lo primero que se lee estos día s en la página Pi-News, un portal de noticias alemán de línea editorial ultraderechista donde los temas estrella son la inmigración, el islam y la criminalidad. El título de ese volumen dice mucho de su contenido. Se llama Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Dortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht, algo así como "El enemigo toma el poder: cómo el Islam osbstaculuiza el progreso y amenaza la sociedad" (Ed. FinanzBuch Verlag, 2018).

Al parecer, en la empresa editora en la que Sarrazin venía publicando sus libros, DVA – propiedad de Penguin Random House –, no eran muy entusiasta con ese escrito. Autor y editorial llegaron a enfrentarse a cuenta de la no publicación del volumen. Eso, a pesar de que Sarrazin ya firmó en 2010 un exitoso libro contra la inmigración titulado “Alemania se disuelve”. Se vendieron 1,2 millones de copias de ese volumen.

Aunque sin llegar a ese nivel, Feindliche Übernahme también es ahora de los 'superventas' destacados en librerías. La crítica, sin embargo, no ha escatimado en hacerle reproches a Sarrazin. El diario berlinés Der Tagesspiegel llegó a recomendar a su público no leer la obra en cuestión por su contenido “hiriente, a la frontera del racismo y manipulador”. Sarrazin, con carné del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) muy a pesar de la propia formación de centro-izquierda, no es el único autor que agita el mercado editorial con mensajes propios de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Portada del medio PI-News que alude al libro de Thilo Sarrazin

El año pasado, el libro Finis Germania, de Rolf Peter Sieferle, figuró en la lista de libros especializados más vendidos. Ese volumen, que incluso apareció en el número 6 de la lista de bestsellers del semanario Der Spiegel, fue eliminado de esa clasificación por su contenido. Era “de extrema derecha, anti-semita e históricamente revisionista”, justificaron los responsables de la prestigiosa publicación semanal. Antaios, la empresa editora del volumen de Sieferle, lo sigue presentando como un bestseller de la lista de Der Spiegel.

“Intelectuales” de AfD, PEGIDA y el Movimiento Identitario

Para Jörn Meyer, de la redacción de Buch Markt, una la revista especializada en el mundo editorial alemán, Antaios es un ejemplo de empresa editorial en cuyos productos resuena el discurso de la ultraderecha.

“El editor, Götz Kubitschek, pasa por ser un intelectual y un precursor de AfD”, dice Meyer a EL ESPAÑOL. “Los libros que él edita son propios del entorno de AfD y del Movimiento Identitario. Son también parte de las noticias que han tenido como protagonistas en los últimos años a PEGIDA, AfD o al Movimiento Identitario”, asegura Meyer. Alude Meyer a los xenófobos Patriotas Europeos contra la Islamización de Europa (PEGIDA) y a los jóvenes de ultraderecha del Movimiento Identitario. Éstos últimos, hace dos veranos, fletaron un barco para impedir la llegada a Europa de inmigrantes por el mar Mediterráneo.

AfD mantiene una clara relación con la editorial Renovamen. Fundada en 2013, hasta el año pasado no comenzó a funcionar como una auténtica empresa. Tiene al frente a Philipp Liehs, un empleado de AfD en el parlamento regional sajón. “En Renovamen elegimos títulos que no van a acabar en el mainstream”, reconoce Liehs a EL ESPAÑOL. El mismo tipo de volúmenes publican en Junge Europa, editorial abierta en 2016.

“La mezquita de Notre Dame. Año 2048”, 'superventas'

Entre los “superventas” de Liehs está Die Moschee Notre Dame. Anno 2048 o “La mezquita de Notre Dame. Año 2048”, una novela distópica de la autora rusa Elena Chudinova en la que se fantasea con la islamización de Europa. “Queremos presentar libros que tengan una crítica social”, plantea Liehs. La línea crítica que interesa a este joven de 29 años parece tener mucho que ver con la que se formula tradicionalmente desde AfD. Pero Liehs, pese a trabajar para el partido, presenta la empresa como una “iniciativa que no tiende nada que ver con AfD”.

“El interés en esta literatura está creciendo”, asegura Liehs. En Junge Europa también se benefician de esta tendencia. “Nosotros hemos experimentado en los últimos dos años un desarrollo muy positivo”, dice a El ESPAÑOL Philip Stein, responsable de esta otra editorial. El libro que mejor vende Stein se titula “La revolución cultural de la derecha”, del intelectual de extrema derecha francés Alain de Benoist.

Portada de "Revolución Cultural de la derecha", de Junge Europa.

El interés creciente de este tipo de literatura es algo que también observa Meyer, el periodista de Buch Markt. “Este tipo de editoriales no son un fenómeno nuevo, pero la atención pública que generan ha crecido en los últimos años”, sostiene Meyer. Alude a editoriales como Antaios, Renovamen, Manuscriptum, Junge Europa o KOPP. Ésta última, fundada en 1994, es otro caso paradigmático.

“La normalización de la xenofobia”

“KOPP lleva ya tiempo con cierto éxito en el mercado con libros que mezclan temas sobre OVNIS, apocalipsis y teorías de la conspiración”, plantea Meyer. “Sus libros tenían ya una clientela antes de la entrada de AfD en el Bundestag” pero “los alarmistas y llamativos títulos de KOPP sobre la crisis de los refugiados son un estímulo con argumentos a medida para los votantes de AfD, los manifestantes de PEGIDA y los integrantes de los foros de ultraderecha”, abunda.

Suenan creíbles los 10 millones de euros de volumen de negocio que el semanario Die Zeit atribuye a KOPP. En Antaios o Manuscriptum no responden a las preguntas de este diario. Dicen que no es posible dedicar tiempo a la prensa a falta de tan poco para la Navidad. “Hay mucho que preparar, mucha gente regala libros”, dicen a EL ESPAÑOL en una de esas editoriales.

Portada del libro de la editorial KOPP "La desestabilización de Alemania"

En la Fundación Amadeu Antonio, dedicada a la lucha contra el racismo y el antisemitismo, sostienen que estas editoriales contribuyen a la “normalización” de ideologías xenófobas. Pero no sólo se está acompañando el auge de sentimientos asociados a AfD, como el nacionalismo, desde el mundo alemán de los libros. En la esfera musical, el popular grupo Frei.Wild, una banda de rock del Tirol del Sur, en el norte de Italia, lleva tiempo sonando como “la banda sonora del programa político de AfD”, según los términos del semanario Der Spiegel.

Fuentes próximas a la banda consultadas por EL ESPAÑOL confirman el lado “controvertido” del grupo. “Se dice que tienen opiniones como las de AfD”, aseguran quienes conocen bien a la banda. En la música de este grupo de rock duro, ser alemán juega un papel clave. Sus miembros se sienten alemanes pese a ser ciudadanos italianos. Sus últimos tres discos han sido número uno en Alemania.

Festivales para neonazis

“Porque son más mainstream, ahora ya no hay tanta gente que los oye que se autodenomine conservadores de derechas”, explican quienes conocen a Frei.WIld. En 2015, en plena crisis de los refugiados, el grupo tuvo que distanciarse de aquellos fans que escribieron en su página web comentarios contra la acogida de demandantes de asilo. Alemania recibió, entre 2015 y 2016, unos 1,5 millones de refugiados.

Quienes conocen a Frei.Wild aseguran que, cuando ellos cantan a “la patria”, no lo hacen pensando en lo mismo que tienen los nacionalistas alemanes en la cabeza. Estos últimos posiblemente se puedan identificar políticamente con AfD o, peor aún, con el Partido Nacionaldemocrático de Alemania (NPD), es decir, el partido “neonazi” alemán. Desde esta marginal formación surgen eventos en los que se han reunido miles de neonazis con una excusa musical.

El pasado mes de agosto, unos 6.000 neonazis asistieron al festival "Rock gegen Überfremdung", algo así como “Rock contra la inundación de extranjeros”. Este tipo de citas suelen organizarse oficialmente como “reuniones políticas” para poder así refugiarse bajo el paraguas de la libertad de reunión.

Para los conocedores de esta escena musical alemana, este tipo de eventos son, todavía, algo muy marginal. Pero no hay duda de la capacidad de convocatoria de quienes montan estos eventos. En Alemania, tampoco es cuestionable la existencia de una escena cultural propia de la extrema y la ultraderecha.