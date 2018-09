Putin 'ficha' como político a un luchador americano: "Sé que el Kremlin me está utilizando"

Jeff Monson, un luchador americano de artes marciales mixtas (MMA), de 47 años, fue elegido para el concejo municipal en Krasnogorsk, en el límite de Moscú, la semana pasada, tres meses después de que el presidente Putin le concediera la ciudadanía rusa.

Monson se enamoró de Rusia durante su primer viaje al país en 2011, pese a que le rompieron una pierna en una pelea televisada a la que asistió Putin. Crítico feroz de la política exterior de EEUU, dice tener "el alma rusa" y ha entregado su pasaporte estadounidense para cumplir con las leyes rusas que prohíben a los funcionarios electos tener doble ciudadanía. "Es un gran sacrificio", ha confesado durante una entrevista al Telegraph. Es uno de los muchos famosos que en los últimos años han recibido pasaportes rusos. Los más destacados son los actores Steven Seagal y Gérard Depardieu. El Kremlin los utiliza como parte de su propaganda para convencer a los ciudadanos anónimos de que su país es moralmente superior a Occidente.

Monson, quien tiene un máster en psicología y trabajó como psicólogo infantil antes de su paso a las peleas de MMA, insiste en que su aventura en la política es un movimiento calculado que, espera, le permita ayudar a los niños rusos que lo necesiten, con acciones como la apertura de escuelas de artes marciales en todo el país. Y critica a todos los que le desprestigian, resaltando que es consciente de las pretensiones del Kremlin.

"Putin es obscenamente rico"

"Realmente odio que la gente use términos como 'idiota útil' para describirme", dijo. "Soy un tipo inteligente, sé exactamente lo que está pasando. Por supuesto, el Kremlin me está utilizando o está tratando de usarme. Pero no me estoy conteniendo. Estoy expresando mi opinión, incluso si hay consecuencias".

Monson no se ha achantado cuando se trata de hablar de corrupción en el Kremlin. "Putin es obscenamente rico", ha dicho. "¿Cómo obtuvo esta riqueza? Mira, no hace falta ser Einstein para descubrir que Rusia es una oligarquía. Creo que Putin tiene su riqueza debido a sus conexiones con los oligarcas", acusa.

El ideario politico de Monson es una mezcla del socialismo de la vieja escuela -tiene las caras de Friedrich Engels, Vladimir Lenin y Karl Marx tatuadas en su pierna derecha- y anarquismo. Sin embargo, fue nominado para un cargo público por el partido de Putin, Rusia Unida, aliado con los partidos de extrema derecha en Austria e Italia. "No apoyo a Rusia Unida", ha explicado. "Sí, fui elegido en su papeleta, pero soy independiente. No estoy de acuerdo con Putin en su plataforma política. Creo que él quiere lo mejor para Rusia, pero quiere hacerlo de una manera diferente a la que yo querría". Aún así, Monson es partidario de las políticas exteriores de Putin, incluidas las campañas militares en Siria y Ucrania para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos.

Con su cabeza afeitada, sus tatuajes y su acento ruso, Monson se destaca en las calles de Krasnogorsk, donde vive con su pareja rusa y su hijo. A menudo los locales le paran para pedirle que se haga selfies con ellos. Fue invitado a establecerse en la ciudad por el alcalde y ahora enseña artes marciales a los niños en el gimnasio local.Monson ambiciona llegar al parlamento ruso en las próximas elecciones, previstas para el 2021. "Quiero marcar la diferencia", dijo. "No voy a venir aquí para cambiar el sistema. No estoy aquí para terminar con la corrupción. Sé que es imposible. Pero si entras en el juego, es posible hacer cosas ".