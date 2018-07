Candidatos presidenciales de Zimbabue votan en una jornada electoral tranquila

Los dos principales candidatos presidenciales en las elecciones que se celebran este lunes en Zimbabue, el oficialista Emmerson Mnangagwa y el opositor Nelson Chamisa, han depositado sus votos en una jornada que transcurre sin incidentes relevantes. Estos son los primeros comicios desde la independencia del país (1980) en los que no participa el expresidente Robert Mugabe, desterrado del poder por un golpe de Estado en 2017.

"Les puedo asegurar que este país está disfrutando de su espacio democrático de una forma que no se ha visto nunca antes", dijo el presidente Mnangagwa después de votar en el pueblo minero de Kwekwe (centro) pasadas las 10.30 hora local (08:30 GMT). Por su parte, Chamisa, ejerció su derecho al voto en Kuwadzana, un barrio de Harare, poco después de las 09.30 (07.30 GMT) vestido de traje y corbata y con una muchedumbre coreando su nombre y aplaudiéndole.

"Hemos ganado estas elecciones. Sólo estoy aquí para confirmar que estamos preparados para el liderazgo, para gobernar, que estamos preparados para un nuevo Zimbabue", dijo el líder opositor en declaraciones a la prensa.

A pesar de que hoy ha sido declarado día no laborable por los comicios, algunos votantes madrugadores esperaron pacientemente desde las 04.00 hora local (02.00 GMT), en una fría mañana de invierno austral, a que abriesen los centros de votación a las 07.00 (05.00 GMT).

"He votado a las 07.03 exactamente", dijo a Efe en conversación telefónica Jephias Mundondo, un votante de unos 60 años en un colegio electoral de la ciudad de Mutare, cuarta de Zimbabue, a algo más de 200 kilómetros de Harare.

"El ambiente, mientras esperábamos, era muy positivo. La gente siente que algo va a pasar y yo también. Creo que es el final de lo que hemos tenido en los últimos años", dijo.

Las redes sociales se han llenado de fotos de orgullosos votantes que exhiben sus dedos pintados con rotulador permanente, la seña realizada tras el voto por los supervisores para que los zimbabuenses no voten dos veces. "Orgulloso y agradecido de votar por el cambio. El cambio está aquí", dijo en su cuenta de Twitter el activista opositor Patson Dzamara.

El "cambio" es la palabra clave en el discurso de Chamisa, un abogado de 40 años que busca arrebatar la presidencia al actual jefe de Estado y sacar a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) del poder, que ha ostentado desde la independencia del país en 1980.

A pesar de que no ha habido ningún reporte de incidentes violentos en lo que va de jornada, las tensiones políticas se dispararon ayer cuando el expresidente Robert Mugabe, que por primera vez en casi 40 años no figura entre los candidatos, rompió un silencio de meses para asegurar que no votará a la ZANU-PF y dejó entrever que lo hará por Chamisa.

Un alto funcionario de la Comisión Electoral de Zimbabue (ZEC), Utoile Silaigwan, declaró este domingo al periódico Sunday Mail que los resultados se esperan "para dentro de cinco días, es decir, para el 4 de agosto".

Más de 5,6 millones de zimbabuenses están convocados este lunes en casi 11.000 centros de votación en unas elecciones que son también municipales y legislativas, aunque el foco está puesto en las presidenciales, a las que se presenta 23 candidatos.