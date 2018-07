Trump: "Aconsejé a May cómo hacer el brexit y está fracasando por hacer lo contrario"

"Yo lo hubiera hecho muy diferente", dijo Trump y advirtió a May de que cualquier intento de mantener vínculos cercanos con la Unión Europea (UE) pondrá en duda cualquier posible acuerdo de comercio con Estados Unidos, porque "si hacen un brexit suave estaríamos negociando con la UE y no con el Reino Unido".

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho en una entrevista a The Sun que está decepcionado porque "aconsejé a Theresa May cómo hacer el brexit y ella está fracasando por hacer lo contrario", y ha puesto en duda futuros acuerdos bilaterales con el Reino Unido.

"Ya tenemos suficiente dificultad con la UE, que trata de forma injusta al país", comentó el presidente norteamericano para reiterar su negativa hacia la flexibilidad que está teniendo la administración británica en las negociaciones. Para él, "los acuerdos que tardan mucho tiempo nunca funcionan bien, y no dejará que el Reino Unido juegue a dos bandos y utilice a Estados Unidos como los comunitarios lo han hecho a través de los años".

En la misma entrevista, Trump aseguró que el brexit que "May está preparando no es el que la gente votó en el referéndum. Sé que ha habido muchas dimisiones en su gobierno, y eso demuestra que a la gente no le gusta, y es una lástima, porque "puede afectar negativamente las relaciones entre nuestros países".

El mandatario norteamericano invitó a los medios a hacer una "encuesta honesta" para que la gente vea la verdad: "los ingleses me quieren mucho y están de acuerdo conmigo".

Trump se refirió a las tensiones internas del gobierno de May diciendo que la Primer Ministra le cae "muy bien", y no quiere meterse, pero considera que el exministro del Exterior, Boris Johnson, que dimitió este domingo de su Gobierno por diferencias en las negociaciones del polémico brexit, es "muy talentoso y sería un excelente primer ministro".

El globo sobrevolará el Parlamento. @TrumpBabyUk

Sus críticas no se limitaron a las políticas de la mandataria británica. Trump aprovechó la ocasión para arremeter contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, al que culpó del incremento del crimen en la ciudad, y de los cuatro ataques terroristas del año pasado. También lo señaló como impulsor de las protestas contra él que se están viendo en las calles de la ciudad.

No quiso dejar por fuera a sus socios de la OTAN y volvió a insistir en que el nivel de inversión de los países refleja la injusticia hacia su país, que invierte un 4.2% de su presupuesto en la institución, y Alemania solo un 1.1%. Trump negó estar haciendo "bullyin", y afirmó que él está pidiendo lo que muchos presidentes anteriores habían intentado conseguir antes. Su visita a Londres terminará el domingo, y partirá hacia Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin.