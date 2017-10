Lo preocupante de Trump

En los 45 años en los que he trabajado en política exterior, he sido consciente de una verdad muy simple: la capacidad de América para liderar el mundo depende no sólo del ejemplo de nuestro poder, sino del poder de nuestro ejemplo.

Las raíces de la democracia estadounidense se basan en la creencia de que todo hombre, mujer y niño tienen el mismo derecho a la libertad y a la dignidad. Aunque Estados Unidos está lejos de ser un país perfecto, nunca hemos renunciado a cumplir con los valores fundacionales de nuestra nación.