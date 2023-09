¿Cómo sentirte más joven pasados los 60? Estos cuatro hábitos pueden estar perjudicándote

Soplar esas 60 velas normalmente suele venir acompañado de nuevos cambios hormonales en las mujeres asociados a la posmenopausia. Una nueva etapa que en las mujeres suele ir asociada a nuevos cambios en la piel y el cabello, a los sofocos, la pérdida de firmeza e hidratación, la acumulación de grasa localizada... Precisamente si lo que quieres es hacer frente a esas alteraciones y convertir esos 60 años en los nuevos 30 volviéndote a sentir mucho más joven, te aconsejamos que además de seguir una dieta equilibrada como la dieta mediterránea española y hacer ejercicio físico, no pierdas de vista los siguientes hábitos que vamos a señalarte.

Un total de cuatro hábitos bastante comunes en la alimentación, que sobre todo pasados los 60 pueden estar acelerando ese proceso de envejecimiento y perjudicando a tu salud sin que te des cuenta. Pequeños detalles en el día a día con los que podrás empezar a sentirte más joven y que han sido señalados por la revista 'Eat This Not That' por varios expertos. Toma nota.

Los 4 hábitos que pueden estar perjudicándote pasados los 60

Toma nota de los hábitos que pueden estar perjudicando tu salud después de los 60 años y los cambios que deberías realizar en tu alimentación para enfrentarlos:

1. No beber agua suficiente

Uno de esos primeros hábitos que debemos evitar cometer sobre todo pasados los 60 es el de deshidratarse y no beber el agua suficiente que nuestro cuerpo necesita. Esto puede deberse a que con el paso de los años la sensación de sed puede ser cada vez menor, siendo esta una de las razones principales de que las personas mayores de 60 años puedan tener máyor riesgo de deshidratación que las personas más jóvenes.

2. No comer suficiente proteína

Asegurar la cantidad de proteína diaria suficiente en nuestra dieta es importante a cualquier edad, pero más aún pasados los 60. Y es que, las proteínas pueden ayudar a mantener la masa muscular, la fuerza y la salud ósea, además de que podrá ser tu mayor aliada para ayudarte a perder peso de forma equilibrada y saludable.

En el caso de las personas mayores de 60 años, esta proteína se vuelve aún más crucial precisamente porque con los años tendemos a perder esa masa muscular y no comer las proteínas suficientes durante el día, puede llegar a acelerar este proceso.

Una buena forma de asegurar la proteína necesaria, es incluyendo alimentos como los huevos, el salmón, la carne de res, el pollo o el pavo en nuestra dieta diaria.

3. Cenar demasiado tarde

Aunque en España, el hecho de cenar tarde pueda pasar inadvertido, la realidad es que comer tarde por la noche puede perjudicar tu calidad de sueño, pero también tus digestiones y tu salud.

De hecho, comer tarde por la noche está asociado a menudo a la comida basura y ultraprocesada, también a comer en exceso y a las digestiones más pesadas. Todo ello, aspectos problemáticos para nuestra salud que podrán ir asociados a un aumento de peso o a subidas de azúcar.

4. Seguir una dieta baja en fibra

Otro de esos hábitos alimentarios en el día a día que pueden estar perjudicándote sin que te des cuenta, es el no incluir la cantidad de fibra necesaria en la dieta. De hecho, la fibra insoluble y la fibra soluble son necesarias para nutrir las bacterias beneficiosas que viven dentro del intestino y para mejorar la absorción de los nutrientes, reducir la inflamación y mejorar el estado de ánimo.

Lo mejor para asegurar esa cantidad de fibra diaria necesaria, es incluyendo alimentos como frutos rojos, avena, manzanas, fréjoles o garbanzos en tu día a día.

La vitamina B12 también será otra gran aliada para enfrentarte a los 60

Más allá de estos consejos, te invitamos a que tampoco olvides el poder y los beneficios que podrá aportar la vitamina B12 en tu día a día y sobre todo a partir de los 60 para las mujeres. Esto tiene que ver con esos factores biológicos y cambios hormonales asociados a la mujer durante esta etapa. Además, a partir de los 50 y con la edad la capacidad de aprovechamiento de nutrientes disminuye y con ella también la posibilidad de tener unos buenos niveles de vitamina B12.

Por otro lado, las mujeres que siguen dietas vegetarianas o veganas pueden tener un mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12, ya que esta vitamina se encuentra principalmente en alimentos de origen animal.

Una vitamina en definitiva, esencial para mantener la salud en general y prevenir problemas de salud a largo plazo sobre todo a partir de estas edades.

