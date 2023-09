Del cuero al ganchillo: cómo la colección de Steven Meisel para Zara se adelanta a las tendencias

Zara, la firma insignia del grupo Inditex, realiza una rentrée por todo lo alto con el lanzamiento de una colección creada en colaboración con Steven Meisel. Diseñada por el icónico fotógrafo, "transforma elementos del personal estilo de Meisel en una cápsula de prendas y accesorios con un toque seductor, tanto para mujer como para hombre", según explica la firma.

Este lanzamiento, además de incorporar prendas clásicas, se adelanta también a algunas de las tendencias que triunfarán en los próximos meses. Entre sus propuestas, encontramos diseños claves como pantalones vaqueros, sudadera con capucha, la parka, el gorro de piel, la bandana, las botas negras de cordones, todas las piezas son un reflejo del armario de Meisel.

Todos se presentan como una declaración de amor a la moda pero también a Nueva York, ciudad de referencia para el fotógrafo. Repasamos algunos de los hitos estilísticos de la colección.

El estampado animal

Detalle del desfile otoño-invierno 2023-2024 de Balenciaga. Getty Images

El abrigo con print de efecto cocodrilo "evoca la estética de los años 60, una de las influencias constantes en la obra de Meisel".

Hace eco a una de las tendencias que triunfó en las pasarelas otoño-invierno, el estampado animal. Balenciaga lo incorporó por ejemplo en su colección, en gabardinas extralargas.

Detalles rockeros

Look de la campaña de Steven Meisel para Zara. Zara

La colección cuenta también con un espíritu rockero, que queda plasmado en "el abrigo de piel falsa, que podría haber lucido alguna de las estrellas del pop de esa década, o la camisa de cuero con cierre corsetero de cordones, y el pantalón con el mismo cierre, un look que parece recién sacado del armario de un artista de rock’n’roll", según explica Zara.

Detalle del desfile otoño-invierno 2023-2024 de Hermès. Getty Images

Las pasarelas también confirmaron estas tendencias: Hermès, casa experta en el cuero, lo combinó con abrigos y detalles de pelo, al igual que Sportmax o Saint Laurent, que propuso siluetas de hombreras marcadas inspiradas en los años 80.

El denim

"La confluencia entre música y moda ha sido siempre una fuente de inspiración para Meisel. A través de la estética grunge de una camisa a cuadros, Meisel rinde homenaje a uno de sus editoriales de moda más importantes de principios de los años 90. Otro ejemplo de esta particular mezcla en forma de icónico look es una chaqueta vaquera de corte oversize decorada con un efecto segunda piel de lentejuelas", explica Zara sobre la colección.

Detalle del desfile otoño-invierno 2023-2024 de Stella McCartney. Getty Images

La mezcla de tejidos y el uso del denim se vuelven a presentar como tendencias claves de este otoño-invierno. Así nos lo confirmaron por ejemplo Burberry, que nos propuso un total look vaquero, o Stella McCartney, que rescató la chaqueta denim básica.

El punto

Look de la campaña de Steven Meisel para Zara. Zara

El otoño-invierno no podría concebirse sin el tejido de punto. Caliente y funcional, es la respuesta a todos los looks de la temporada. Como no podía ser de otra manera, el artista lo incorporó en diferentes versiones en su colección cápsula. Una de ellas, en su versión de gorro.

Detalle del desfile otoño-invierno 2023-2024 de Ulla Johnson. Getty Images

Numerosos diseñadores decidieron incorporarlo en su colección otoño-invierno 2023/2024. Fue el caso de Ulla Johnson, quien incluyó gorros de color, a juego con los abrigos, en su propuesta.

