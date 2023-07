Ceval Omar, la modelo trans y 'plus size' que protagoniza la nueva colección de Zara x Barbie

La película Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, está a punto de estrenarse, y a estas alturas la expectación es inmensa.

El film lleva generando muchos comentarios desde que salieron a la luz las primas imágenes de la grabación, pero con la salida del tráiler oficial y los distintos actos promocionales que han tenido lugar este último mes, la intriga por ver la película es gigante.

También ha tenido mucho que ver el marketing de moda que ha realizado el equipo, y, sobre todo, los looks que nos ha regalado Margot Robbie, que se ha estado vistiendo como una auténtica Barbie.

El color rosa ha ido inundando el escaparate de diversas tiendas poco a poco, y las colecciones que tenían como protagonista a la muñeca también.

Inditex era la última en sumarse a la tendencia, y este lunes, Zara lanzaba una colección con prendas inspiradas en la película.

Entre las prendas que más han llamado la atención se encuentra, un vestido palabra de honor de corte midi con estampado de cuadros vichy rosa y blanco, unos pantalones metalizados con el chaleco a juego, como no, en rosa; y el famoso bañador de rayas negras y blancas que lucía la muñeca de Mattel.

La colección ha volado, y en las primeras horas ya podíamos ver como muchos de los productos estaban agotados. Eso sí, si hay algo que ha llamado la atención de las clientas y que ha sido aplaudido, ha sido la elección de la modelo Ceval Omar, para lucir algunos de los estilismos más explosivos de la colección.

¿Quién es Ceval Omar?

Ceval Omar es una modelo trans de talla grande. Nació en Somalia en 1994, pero se ha criado en Noruega. Ha sido imagen de grandes firmas como Nina Ricci, Nike o Mugler; y ha sido dos veces portada de la revista Vogue y otras dos de Elle.

No solo triunfa como modelo, también trabaja con una fundación de África del este que ofrece agua limpia, electricidad e internet para poblaciones aisladas en Kenia, Etiopía y Somalia.

En una sociedad en la que vivimos bombardeadas por fotos de Instagram en las que vemos cuerpos perfectos y estándares de belleza imposibles, el simple hecho de ver un cuerpo diferente en una firma tan grande como Zara, es un acto para celebrar y, por qué no decirlo, también un alivio.

Ceval está espectacular en las fotografías donde lleva tres modelos diferentes, de la colección más esperada de Inditex. El primero se trata de un vestido drapeado en color rosa fucsia, con escote palabra de honor y corte mini.

El segundo outfit está compuesto por un mono vaquero con cut-out en la zona del pecho, y corte flare, que ya lista como agotado en la página web. Por último, Ceval luce un mono negro palabra de honor largo, con cut-out en la zona del abdomen, y acabado satinado.

En las fotos podemos ver a una mujer poderosa, llena de seguridad y que lanza un mensaje muy positivo y necesario: que todos los cuerpos son válidos y bellos, y que la moda, por lo tanto, debería estar al alcance de todas, y no solo de aquellas que entren en lo socialmente establecido como “cuerpo normativo”. Un término, por otra parte, que debería desaparecer, ya que su connotación es bastante negativa.

Ya lo hemos mencionado anteriormente, también supone un alivio. Ver como una marca tan importante como Zara, se atreve a contar con Ceval para una campaña como esta, en la que la estética de la muñeca está tan presente, genera esperanza en que, poco a poco, las cosas están cambiando.

Necesitamos modelos que representen todo tipo de cuerpos, porque es una manera de sentirnos, también nosotras, representadas. Y, sobre todo, de empezar a construir una industria de la moda diferente.

La polémica

Como toda acción diferente, ha sido muy aplaudida, pero no se ha librado de las críticas. La tiktoker e influencer Miss. Lot, explicó a través de un video que las medidas de la modelo no coincidían con las medidas de las prendas que llevaba en las fotografías.

Esto quiere decir, que los looks que luce han sido manipulados de alguna forma para que a Ceval le estuviesen bien, pero que una persona con sus mismas medidas, no puede comprarse la ropa que lleva porque, directamente, no le va a estar bien.

Esto ha supuesto un debate en las redes sociales, que, por un lado, aplauden la visibilización, y por otro critican la política de tallas de la marca, que sigue siendo escasa y no alcanza a cubrir todo tipo de cuerpos.

