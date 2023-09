Adiós al rosa 'Barbie', hola al 'digital lavender': este es el color con el que cerrarás 2023 marcando tendencia

Si la fiebre por el barbiecore nos dejó este 2023 con estilismos en los que el rosa reivindicaba su lugar en nuestro armario, ahora llega el turno de un tono que ya ha sido declarado color del año por la agencia WGSN y Coloro —las autoridades por excelencia en la prescripción de tendencias—, y que llega para continuar con el legado de los tonos alegres y femeninos. Hablamos del digital lavender, un tono que seguramente hayas visto en muchas ocasiones (y ahora querrás incorporarlo a tu radar).

De cara al próximo invierno, esta tonalidad de púrpura se prepara para revolucionar las esferas de la moda y la belleza. Lo hace inspirándose en el estilo de las celebridades más seguidas del panorama internacional, como Dua Lipa, que desde que comenzara la gira de Future Nostalgia no ha hecho más que dejarnos ver cuál es su paleta cromática de referencia.

Dua Lipa posando durante sus vacaciones de verano. Instagram

Hace unos meses, la reina del glamour in vacanza nos dejaba en Instagram con una publicación en la que posaba con un bikini a dos piezas y un plumífero (sí, como se lee) en un bonito color lavanda. Quizás no sea el estilismo más acertado del verano, pero está claro que estamos ante una declaración de intenciones.

En cualquier caso, si hay alguien a quien tenemos que atribuir el éxito de este color, es a Taylor Swift. No solo porque Midnights —su álbum más reciente— comienza con una canción precisamente titulada Lavender Haze. También es porque durante el Eras Tour subió al escenario con looks icónicos como este despampanante vestido de Nicole + Felicia que no tardó en viralizarse en redes.

Con sus ejemplos, pero también con el de las propias pasarelas, confirmamos que el digital lavender será uno de los colores favoritos de la próxima temporada. Lo vemos en las propuestas de Valentino, Brandon Maxwell y Marni, entre algunas de las firmas que confían en que este color revolucione las tendencias del año y termine de reconciliarnos con los tonos asociados tradicionalmente a la feminidad.

El color morado, además de esto, simboliza el misterio, la espiritualidad, la creatividad y la magia. Según Joanne Thomas, responsable de Contenido en Coloro, "este color representa la estabilidad, la serenidad y el escapismo digital que muchos de nosotros hemos incorporado a nuestras rutinas para proteger nuestra salud mental, así como para mejorarla en estos tiempos desafiantes".

Así lo explica en el portal Fashion United, donde también revela que "nuestra paleta de color para 2023 refleja una visión más optimista del futuro, con más esperanza. Este año, los consumidores buscarán colores con los que puedan sentirse identificados de manera positiva. Esta convicción ha llevado a un cambio hacia colores más cromáticos, que se comportan como activadores y estimulantes".

¿Cómo combinarlo?

Que el lavanda es uno de los colores más elegidos para las ocasiones especiales no es sorpresa para nadie. Lo encontramos en vestidos de invitada, como los que propone la firma española Boüret para la próxima temporada de eventos.

Este tono a medio color entre el púrpura y el lila también estará presente en los trajes de mujer, una opción que ya hace unos meses nos enseñó la reina Letizia con un conjunto en clave work de Bleis Madrid. Este tono lleva siendo uno de los favoritos de la royal desde 2020, cuando empezamos a verla con estilismos que no ha dudado en repetir a lo largo de los últimos años.

Letizia con sus apuestas en el color que teñirá el 2020, en un montaje de JALEOS. GTRES

En el street style también pueden encontrarse opciones muy interesantes para combinar este color. En Zara se fusiona con la tendencia del degradado para adaptarse a las preferencias de la generación Z, dejándonos prendas de estética Y2K como este top drapeado en palabra de honor, perfecto para combinar con vaqueros (por ejemplo, de estilo cargo) como los que luce la modelo. También lo vemos en jerséis de punto fino y faldas plisadas que dan un plus de sofisticación y delicadeza al look, además de en prendas de exterior con las que se cumple el objetivo de no pasar desapercibida este invierno.

Si prefieres sumarte al lavendercore de forma más discreta, también se puede introducir con accesorios y complementos. Para esta opción las opciones son casi ilimitadas: Marc Jacobs, Versace y Jacquemus —con su icónico Le Chiquito— son algunas de las firmas que incluyen el color lavanda en su catálogo de bolsos de este año, además de marcas más accesibles como NA-KD. H&M también se suma a los complementos en lavanda con la gargantilla, uno de los accesorios más en tendencia de este año.

