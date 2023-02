Esto es lo que cena la reina Letizia: fácil de preparar, barato y buenísimo

Son muchos los que se preguntan cómo es la dieta de la reina Letizia, que sin lugar a dudas es uno de los grandes misterios de la Casa Real. A la asturiana le gusta cuidarse y por ello sigue una dieta específica así como un estilo de vida saludable, lo que le permite lucir un físico espectacular a sus 50 años. La esposa de Felipe VI se preocupa por cuidarse y sentirse bien tanto por dentro como por fuera.

A pesar de que no existe confirmación alguna por parte de la Casa Real, muchas sospechas apuntan a que la reina Letizia es fiel seguidora de la dieta Perricone, una dieta en la que se encuentran muy presentes las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos, las proteínas animales de alta calidad, así como lácteos bajos en grasa. Además, en ella no puede faltar el hecho de beber mucha agua cada día.

Por ello, aquellos que siguen esta dieta de manera habitual consiguen perder líquidos, favoreciendo así su eliminación y deshinchándose sin tener que pasar hambre.

Las cenas de la reina Letizia

Las cenas de la reina Letizia se caracterizan por llenar mucho, engordar poco y por favorecer que se deshinche el cuerpo. Para la cena, es muy probable que la asturiana recurra al alimento estrella de la dieta Perricone, como es el salmón. De acuerdo con lo indicado en la propia web oficial de esta dieta, el salmón, sobre todo el salvaje, es muy beneficioso para el cuidado del cutis, ya que contiene astaxantina, DMAE y ácidos grasos esenciales que contribuyen a la mejora de la luminosidad y la firmeza de la piel.

No obstante, el salmón también se puede sustituir por otros pescados proteicos como la trucha, las sardinas o la caballa. Esta proteína debe ir acompañada de verduras como brócoli, espárragos, espinacas y una pieza de fruta.

¿Cómo es la dieta de Letizia Ortiz en un día?

Comer de manera saludable y con frecuencia es la base de la dieta Perricone, y siguiendo este plan de alimentación, la reina Letizia haría tres comidas principales y dos snacks a lo largo de cada día.

Asimismo, la dieta Perricone se basa en que, en cada una de las comidas principales, se debe incluir proteína de calidad. De esta manera, la reina consorte incluye siempre una pieza de pescado o carne en su almuerzo y cena, mientras que a la hora del desayuno opta por una tortilla de tres huevos y un té verde.

A media mañana y a la hora de la merienda, la esposa de Felipe VI acostumbra a comer pavo o productos lácteos bajos en grasa como el kéfir, el yogur, un puñado de frutos secos o una pieza de fruta.

¿Cómo es la dieta Perricone?

La dieta Perricone es una dieta saludable y antiinflamatoria que ayuda a eliminar la hinchazón y mejorar el aspecto y la firmeza de la piel. Es una dieta que fue creada por parte del dermatólogo Nicholas Perricone, quién llegó a la conclusión de que la inflamación, además de provocar enfermedades graves, también era la causante del envejecimiento de la piel. Por lo tanto, se trata de una dieta que, además de ayudar a adelgazar, se considera que es una excelente opción como dieta antiedad.

Para seguir este plan de alimentación es muy importante eliminar de la dieta aquellos alimentos que se encuentran relacionados con la inflamación y el aumento de peso.

¿Qué se come en la dieta Perricone?

La dieta Perricone está basada en el consumo de alimentos ricos en antioxidantes y proteínas de alta calidad, al mismo tiempo que prohíbe el consumo de alcohol, alimentos ricos en azúcares y las harinas refinadas. Sin embargo, hay una particularidad que sorprende a muchos y es que también prohíbe algunas frutas y verduras, como la sandía, el mango, la naranja, el plátano, las uvas, la calabaza, las patatas o la zanahoria.

Cuando hablamos de esta dieta, sus alimentos más recomendados son: huevos orgánicos de gallinas libres, yogur natural, té verde o negro, agua mineral, pera, frutos secos, semillas, verduras verdes, lechuga o brotes verdes, aceite de oliva virgen extra, pechuga de pavo, melón, frutos rojos, copos de avena, kiwi, salmón, manzana y limón.

Los beneficios de la dieta Perricone

Al tratarse de una dieta que recorta en alimentos como el azúcar, el alcohol o las grasas refinadas, y que opta por recomendar el consumo de fruta y verduras, es una dieta que ayuda a perder peso. Esta pérdida no se produce por una formulación concreta de la dieta, sino por el incremento del consumo de frutas y verduras, así como por reducir el consumo de azúcares y alimentos refinados, algo que también se podría lograr sin seguir una dieta en específico.

Uno de los principales inconvenientes de la dieta es que no llega a alcanzar las 1.200 calorías, por lo que aunque seguro que se perderá peso, se corre el riesgo de no llegar a consumir el número de calorías suficiente para que el cuerpo funcione de una manera adecuada. Se trata de una dieta que es estricta y que hace que no sea recomendable mantenerla a largo plazo.

Por otro lado, cabe destacar sus ventajas en lo que respecta al rejuvenecimiento de la piel, razón por la cual se considera que es una dieta antiedad y es muy seguida por mujeres de mediana edad. Esto se debe a que incorpora una gran variedad de alimentos ricos en antioxidantes que tiene como función principal la de retrasar la oxidación de las células.

