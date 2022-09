34 de 50

"Doña Letizia me encanta, me gusta mucho ella", comienza el diseñador, quien en el 50 cumpleaños de la Reina destaca, sobre todo, su actitud. "Me parece lo más, le ha dado igual y ha hecho lo que ha querido". Navarrete, como experto en moda, también se atreve a valorar los looks de la Reina y su relación con el mundo del fashion.

"Me parece que tiene mucho estilo, me gusta mucho que apoye la moda española y a sus diseñadores. No me parece mal que a veces se vista de firmas como Mango o de Amancio Ortega. Son empresas españolas que generan mucho dinero y dan mucho trabajo a mucha gente, y tiene que comer todo el mundo", dice.