Gerard Vilarrasa, entrenador: "Esta es la receta repleta de proteína que me ha ayudado a perder más de 7 kilos"

Total: 30 min

Comensales: 4

Cada vez más españoles consumen calabacín. Esta hortaliza alcanzó los 3,6 kilos por persona en 2023 y, si tenemos en cuenta los datos de otras hortalizas, es la única que ha vivido un incremento en su consumo.

Los motivos son desconocidos; sin embargo, los nutricionistas, entrenadores y cocineros parecen tener una razón de peso: además de ser saludable, es muy versátil. Esta hortaliza sirve tanto como sustituto de otros ingredientes para preparar platos más ligeros, como protagonista de recetas deliciosas que son perfectas como plato único.

Una de las recetas más famosas con esta hortaliza es la lasaña. Esta opción, además de ser muy saludable y estar deliciosa, es muy sencilla de hacer, especialmente, si seguimos las recomendaciones del entrenador Gerard Vilarrasa.

Ingredientes Ingredientes para una lasaña de calabacín 2 calabacines grandes

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

150 g de champiñones frescos

300 g de carne picada

100 ml de leche

Queso parmesano rallado

Queso en lonchas

Tomate frito o triturado

Sal y pimienta al gusto

Ajo en polvo

Aceite de oliva virgen extra Paso 1 Lava bien los calabacines, corta las puntas y con ayuda de una mandolina o cuchillo afilado, corta láminas finas a lo largo. Paso 2 Calienta una sartén grande con un poco de aceite de oliva y saltea las láminas de calabacín con una pizca de sal hasta que estén tiernas pero no deshechas. Resérvalas en un plato. Paso 3 En la misma sartén, añade un poco más de aceite de oliva y sofríe la cebolla y los pimientos picados finamente. Cuando estén blanditos, añade los champiñones laminados y cocina unos minutos. Paso 4 Incorpora la carne picada al sofrito, añade sal y cocina bien hasta que pierda el color crudo. Paso 5 Vierte el medio vaso de leche y el queso parmesano rallado. Remueve bien hasta que se funda y se forme una mezcla cremosa. Ajusta con ajo en polvo y pimienta negra al gusto. Paso 6 En una fuente para horno, coloca una primera capa de láminas de calabacín, encima unas lonchas de queso y después el relleno de carne. Repite el proceso con otra capa más. Paso 7 Cubre con más láminas de calabacín, un poco de salsa de tomate por encima y termina con queso rallado para gratinar. Paso 8 Lleva la fuente al horno precalentado a 200 °C y hornea durante 10 minutos, o hasta que el queso esté fundido y dorado.

Los beneficios del calabacín

El calabacín es uno de los alimentos más beneficiosos a la hora de la pérdida de peso, ya que es bajo en calorías, pero está plagado de nutrientes. "El principal componente del calabacín es el agua, proporcionalmente le siguen los hidratos de carbono y posee pequeñas cantidades de proteínas y grasas", explica a EL ESPAÑOL María Carmen Japaz, dietista y nutricionista.

"Al tener un elevado contenido de agua y la presencia de fibra, es un alimento idóneo para las dietas de control de peso, ya que aporta saciedad; siempre y cuando lo consumamos crudo o bien empleando métodos de cocción como el hervido, el asado o a la plancha", añade la experta.

Además de su capacidad para ayudar en la pérdida de peso, el calabacín destaca por un importante aporte de ácido fólico, una vitamina B que ayuda a crear células nuevas, previene las anemias y mantiene la piel sana: y vitamina C.

También cuenta con vitaminas del grupo B como la B6, que ayuda al organismo a generar anticuerpos, mantiene las funciones enológicas, produce hemoglobina, descompone proteínas y mantiene la glucosa a niveles correctos.