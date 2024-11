Adiós a los michelines: el hábito más efectivo para terminar con la grasa abdominal que recomiendan los nutricionistas

Los últimos datos aportados sobre la obesidad en adultos mayores de 18 años en España estima que el 55,8% de la población tiene exceso de peso. El sobrepeso es un problema que afectan a un gran número de personas, especialmente a aquellos que luchan con la grasa abdominal.

Esta acumulación de grasa no solo es antiestética, sino también peligrosa para la salud, ya que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos.

Si estás buscando una solución efectiva y saludable para reducir los michelines de la barriga, el ayuno intermitente podría ser la respuesta que necesitas. Especialmente el método 16/8, se ha consolidado como uno de los enfoques más eficaces y saludables para perder peso, eliminar la grasa abdominal y mejorar la salud en general.

Este efectivo método podría consolidarse como la clave para terminar con los poco saludables, y además antiestéticos, michelines. Al reducir la grasa visceral y controlar los niveles de insulina, este método no solo te ayudará a tener mejor aspecto físico, sino también a sentirte mejor.

Fácil de hacer y con la garantía de unos resultados muy efectivos, este método de adelgazamiento es uno de los más recomendados por nutricionistas y especialistas de salud. Si quieres conocer cómo

Qué es y cómo funciona el ayuno intermitente

El ayuno intermitente es un enfoque alimenticio que no se centra en lo que comes, sino en cuándo lo comes. Consiste en alternar periodos de ayuno (sin ingerir alimentos) con periodos de alimentación.

Durante el ayuno, el cuerpo recurre a sus reservas de grasa para obtener energía, lo que lleva a la reducción de la grasa abdominal y, con el tiempo, a una pérdida de peso notable.

Mujer desayunando en su casa. iStock

Uno de los métodos más populares de ayuno intermitente es el 16/8, en el cual se ayuna durante 16 horas seguidas y se come dentro de una ventana de 8 horas. Este método es efectivo y flexible, adaptándose a las rutinas diarias de las personas sin grandes dificultades.

Ayuno intermitente para reducir los michelines

La grasa abdominal, conocida como grasa visceral, se acumula alrededor de los órganos internos y es una de las más peligrosas para la salud. Varios estudios respaldan que el ayuno intermitente no solo ayuda a perder peso, sino que tiene efectos positivos en la reducción de la grasa abdominal.

El neurocientífico Mark Mattson explica que, al estar en ayuno, el cuerpo utiliza las reservas de grasa para generar energía, lo que facilita la quema de grasa en el abdomen.

Durante los periodos de ayuno, los niveles de insulina disminuyen, lo que permite que el cuerpo utilice la grasa acumulada como fuente de energía. El doctor Jason Fung, experto en nutrición, destaca que la insulina es una hormona que favorece el almacenamiento de grasa. Por lo tanto, al reducirse la insulina, el cuerpo comienza a deshacerse de las reservas de grasa abdominal.

Además, el ayuno intermitente no solo facilita la pérdida de grasa, sino que también puede mejorar otros indicadores de salud, como la presión arterial, los niveles de colesterol y los niveles de azúcar en sangre, según estudios realizados en Harvard Health. Esto significa que, además de perder michelines, este enfoque puede mejorar tu bienestar general.

Método 16/8: el ayuno intermitente más eficaz

El método 16/8 es ideal para quienes buscan resultados rápidos y sostenibles. En este plan, se ayuna durante 16 horas y se limita la ingesta de alimentos a un periodo de 8 horas.

Por ejemplo, puedes comer entre el mediodía y las 8 de la tarde, omitiendo el desayuno y realizando solo una comida ligera al final de la tarde si lo prefieres. Pero, también es el método más efectivo por los siguientes motivos:

Fácil de seguir . Es fácil de seguir y se adapta a tu estilo de vida. Solo necesitas evitar comer fuera de las horas establecidas.

. Es fácil de seguir y se adapta a tu estilo de vida. Solo necesitas evitar comer fuera de las horas establecidas. Controla el apetito . Estudios muestran que quienes practican el ayuno intermitente experimentan menos hambre, incluso cuando consumen la misma cantidad de calorías que antes.

. Estudios muestran que quienes practican el ayuno intermitente experimentan menos hambre, incluso cuando consumen la misma cantidad de calorías que antes. Pérdida de peso . En un estudio publicado en la revista Nutrition and Healthy Aging, se demostró que los participantes que siguieron un régimen de ayuno 16/8 perdieron alrededor del 3% de su peso corporal en 12 semanas, además de reducir su presión arterial.

. En un estudio publicado en la revista Nutrition and Healthy Aging, se demostró que los participantes que siguieron un régimen de ayuno 16/8 perdieron alrededor del 3% de su peso corporal en 12 semanas, además de reducir su presión arterial. Eficacia para la grasa abdominal. La restricción de calorías durante el periodo de ayuno y el aumento de la quema de grasa hacen que este método sea especialmente eficaz para reducir la grasa abdominal.

Ayuno intermitente y ejercicio: combo imbatible

Aunque el ayuno intermitente es eficaz por sí mismo, combinarlo con ejercicios de fuerza puede potenciar aún más los resultados. Al realizar entrenamientos de resistencia, como levantamiento de pesas o ejercicios de tonificación, puedes preservar tu masa muscular mientras quemas grasa.

La masa muscular es esencial para mantener un metabolismo activo, lo que significa que quemarás más calorías incluso cuando no estés haciendo ejercicio. El doctor Richard Joseph de Harvard destaca que la masa muscular ayuda a regular el metabolismo y controla el azúcar en sangre, lo que es clave para prevenir enfermedades crónicas.



El ayuno intermitente no es solo una moda, sino que tiene respaldo científico. Diversos estudios, incluidos los realizados en universidades como Harvard, han demostrado que este método puede ser muy eficaz para reducir la grasa visceral. De acuerdo con el doctor Ian Neeland, los beneficios del ayuno intermitente no solo incluyen la pérdida de peso, sino también una mejora en la salud metabólica, lo que reduce el riesgo de enfermedades graves.

Si nunca has practicado el ayuno intermitente, comienza con el método 16/8 y ajústalo según tu comodidad. Puedes empezar ayunando durante 12 horas y aumentar gradualmente.

Mujer con un plato de salmón entre las manos. iStock

Recuerda que, aunque el ayuno intermitente te permite comer lo que quieras, es crucial mantener una dieta equilibrada. Asegúrate de consumir alimentos ricos en nutrientes, como verduras, proteínas magras, y grasas saludables.

Pero, lo más importante siempre es escuchar a tu cuerpo. Si notas un cansancio extremo o malestar, consulta con un profesional de la salud. El ayuno debe ser una herramienta que funcione para ti, no una fuente de estrés.