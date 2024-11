La cena rica en proteína y perfecta para perder peso más fácil de todas: solo necesitas tres ingredientes

La hora de la cena es posiblemente la más difícil de todas. Mientras en el desayuno nos despertamos con hambre y en la comida está preparada del día anterior o tenemos más ganas de cocinar, la última hora del día nos complica el proceso de hacer algo rico. Estamos cansados, queremos irnos a dormir y buscamos la receta más fácil, pero sin sentirnos mal después.

Porque lo cierto es que, en este punto en el que estamos cansados y queremos terminar la tarea cuanto antes, nuestros recursos sean los menos saludables: fritos, congelados, bocadillos o, lo que es peor, no cenar. Ya no solo entra en juego la pereza, sino que nuestro cerebro no está para pensar en algo más desarrollado.

Todos conocemos que hay alimentos beneficiosos en la cena, como los huevos; sin embargo, parece que solo podemos cocinarlos de tres formas: fritos, revueltos o cocidos. Sin saberlo, estamos limitando toda su versatilidad, ya que además de ser un ingrediente con un perfil nutricional impecable, con ellos podemos hacer recetas como muffins de huevo con queso y tomate.

Cómo hacer muffins de huevo

Los muffins de huevo son una de las cenas más fáciles del mundo, de hecho, solo necesitamos tres ingredientes y el máximo tiempo de espera es el que pasa en el horno, es decir, media hora. Además de obtener grandes beneficios de algunos de sus ingredientes, es una opción deliciosa y muy versátil. Esto es lo que necesitamos:

4 huevos

Queso rallado

Tomate cherry

Sal

Orégano

Todas estas cantidades son para hacer una cantidad de cuatro muffins; sin embargo, si queremos más, simplemente tenemos que aumentar los ingredientes. Si quisiéramos 3 porciones, necesitaríamos 6 huevos y 12 unidades de cherry, por ejemplo.

Para añadir más sabor podemos incluir especias como ajo en polvo y pimienta negra. Incluso, muchos de estos ingredientes son muy beneficiosos para la salud, como es el caso de la cayena, una superespecia que reduce la inflamación, el riesgo de cáncer e infarto.

Precalienta el horno a 200 °C. Bate los huevos en un bol. Añade los tomates cherry troceados en cuartos, el queso rallado, la sal y el orégano al gusto y mezcla bien. Reparte entre unos moldes para muffins o de souffle. Hornea durante 30 minutos. Comprueba pinchando con un tenedor que el huevo ha cuajado bien por dentro antes de sacar del horno.

Además de saludables, estos muffins también son muy versátiles, en el bol antes de añadir a la mezcla al molde podemos incluir otros ingredientes como jamón de York, bacon, más queso o, incluso, verduras como espinacas. Antes de hornear también podemos añadir por encima de los muffins un poco más de queso para que quede tostado.

Beneficios de los huevos para cenar

Los huevos son uno de los alimentos más saludables de nuestra alimentación. Se pueden consumir a cualquier hora del día y a todas ellas nos aportan grandes beneficios, por la noche, en especial, ayuda a adelgazar, favorece la relajación y, por tanto, a descansar mejor. Por lo tanto, ayuda también a regular la glucosa del cuerpo y la hormona del estrés.

Los huevos son uno de los alimentos que más proteínas de alta calidad contienen, muy beneficiosos para favorecer el crecimiento y la reparación de los tejidos. Añadido a ello, contienen nutrientes esenciales como la vitamina A, B12, D y E o minerales como hierro, zinc y selenio que son fundamentales para nuestro organismo.

Estos deliciosos alimentos contienen grasas saludables, como las monoinsaturadas y poliinsaturadas, importantes para la salud del corazón. Además, pueden combatir el envejecimiento gracias a la colina, un nutriente crucial para el desarrollo del cerebro y la función hepática y a su contenido en antioxidantes.

Huevos. Istock.

Entre los antioxidantes que destacan de los huevos encontramos la luteína y la zeaxantina, compuestos que promueven la salud ocular y pueden reducir el riesgo de degeneración macular y cataratas. Luchan contra los radicales libres y nos ayudan a prevenir enfermedades.

El contenido en proteínas y grasas de los huevos los convierte en un alimento saciante, ayudando a controlar el apetito y potencialmente contribuyendo a la pérdida de peso o el mantenimiento de un peso saludable.