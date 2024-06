La nutricionista Boticaria García desvela el truco para conseguir que el gazpacho no repita: "No falla nunca"

El gazpacho es una de las bebidas más consumidas en verano, aunque son muchos los que lo consumen durante el resto del año. No solo está delicioso, es fácil de hacer y refresca durante los meses más calurosos del año, sino que cuenta con un gran perfil nutricional, que contribuye a la ingesta de hortalizas de forma saludable y sencilla.

Esta sopa fría hecha a base de tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo, aceite, vinagre y sal es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española y es incluso valorado fuera de nuestras fronteras, tanto elaborado de forma casera como comprado en el supermercado.

De cualquiera de las maneras, por muy rico que esté y destaque por su perfil nutricional, es cierto que muchas personas son reacias a su preparación por un motivo: se repite con mucha facilidad debido al pepino. Una desagradable sensación que, de forma general, dura todo el día.

El truco de Boticaria García para el gazpacho

El gazpacho, así como emblemático, es una bebida que aunque no lo parezca es muy versátil. Partiendo de que en cada casa se hace de una manera y que a cada persona le gusta con unos ingredientes u otros, es muy fácil no saber el motivo por el que la bebida se repite.

No solo las preparaciones caseras son las que provocan esta sensación, sino que el mercado se ha subido a la ola de estas elaboraciones y desde hace años se vienen comercializando con recetas diversas y bajo la promesa de ser el más casero de todos. Aunque en cierta forma eso viene siendo uno de los motivos por los que se repite.

Hay alimentos que de primeras sabemos que van a repetirse, como la cebolla o el ajo, los cuales siempre hemos tratado de reducir su consumo para evitar esa terrible sensación. Aunque de primeras parezca que el responsable de que el gazpacho se repita sean estos dos ingredientes, la nutricionista experta Boticaria García confiesa que el verdadero culpable es el pepino.

Es muy probable que en la búsqueda de evitar que el gazpacho se repita hayamos eliminado el ajo y la cebolla, olvidando que el pepino también cuenta con una sustancia responsable de la sensación.

El causante de que el pepino se repita, es una sustancia blanquecina que tiene en su interior. Tal y como explica la experta, esta hortaliza "tiene unos ácidos grasos en las membranas que al digerirlos se liberan y se descomponen en el estómago, formando unos gases que luego se pueden elevar y arrastrar las sustancias aromáticas a la boca, es decir, que repite".

En este punto, existen muchas formas de eliminar esta sensación. La primera de ellas es optar por las hortalizas más frescas: el pepino, cuanto más tiempo tiene y más blando y arrugado está, más probabilidades tiene de repetir después de comerlo, por lo que la mejor opción es comprarlos tiernos y frescos.

Otra de las maneras para evitar que repita el pepino es cortar los extremos del pepino, sin pelar, y frotar la pulpa que queda con los dos extremos. De esta forma, la sustancia responsable de la sensación irá eliminándose, por lo que no nos sentará mal.

Por último, otra forma de quitarle esta capacidad a la hortaliza es cortarle las puntas y sumergirlo en agua fría con sal y un chorrito de vinagre, lavarlo y secarlo. Aunque sean remedios eficaces, hay una manera que, según Boticaria, "no falla nunca, nunca, nunca": el gazpacho suave sin pepino.

Hay veces en las que la cocina no es lo nuestro, no queremos, sabemos o no nos apetece hacer un gazpacho casero, por lo que optamos por los que venden en el supermercado. Dado que no sabemos si la empresa responsable de los ingredientes ha hecho algo para que no repita el pepino, parece imposible saber cómo elegir el perfecto. Por lo que la mejor opción es prescindir de él.

Receta de gazpacho sin pepino

Aunque parezca que el gazpacho sin pepino va a perder parte de su sabor, al ser suave, lo cierto es que de esta forma podemos disfrutar de una bebida más fresca, solo con ingredientes naturales y refrescantes. De hecho, también existen trucos para mantener todas estas cualidades. Estos son los ingredientes que necesitamos:

Tomate

Pimiento verde

Diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre de Jerez

Pan de hogaza

Agua

Sal

El tiempo de preparación son tan solo diez minutos y las cantidades dependen de nosotros y cuántas personas vayan a consumir gazpacho. Tenemos que colocar en la batidora los siguientes ingredientes: el ajo, tomates picados, los pimientos, el pan remojado, el agua y la sal.

Una vez queden compactos, vamos a quitar la tapa de la batidora para añadir el aceite a ojo, favoreciendo la emulsión y obteniendo una textura al gusto, pero tradicional del gazpacho. Al no tener pepino, es normal que notemos que la bebida está más espesa, por lo que podemos añadir más agua si fuese necesario.