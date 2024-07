Adiós al agua: la alternativa de la nutricionista Boticaria García que hidrata y ofrece mayores beneficios

Uno de los mitos más extendidos es que el agua con gas puede dañar los dientes. La mediática nutricionista aclara que el ácido carbónico presente en ella no es perjudicial para nuestra dentadura, ya que no contiene azúcares ni ácidos que erosionen el esmalte dental. La verdadera amenaza para la salud dental proviene de los refrescos azucarados y otros alimentos ácidos, pero el agua con gas no contiene estos compuestos.