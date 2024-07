Cómo recuperarte de una ruptura, volver a confiar y (re)conectar en la cama según los consejos de una experta

puedes recuperarte con éxito de una ruptura amorosa y volver a conectar contigo. Algo que nunca deberías haber dejado de hacer. Si Shakira superó a Piqué o Angelina Jolie a Brad Pitt, tú tambiény volver a conectar contigo. Algo que nunca deberías haber dejado de hacer.

El mundo de las relaciones de pareja está sufriendo grandes cambios, el 75% de los jóvenes considera estar desafiando las normas que le fueron impuestas sobre las relaciones y las citas. Así pues, la Generación Z está dejando grandes lecciones en cuanto a vínculos se refiere y como demuestran y revelan estudios llevados a cabo por plataformas de citas líderes como es Tinder, ellos buscan conexiones profundas marcadas por la autenticidad.

¿Que por qué te cuento todo esto si tú para lo que estás aquí es para descubrir cómo superar una ruptura y encontrarte contigo misma y no una nueva relación? Pues bien, porque es esta misma generación la que pone en el epicentro de todo su mundo una cuestión de máxima importancia para superar el 'duelo relacional': el autocuidado.

Y es que si bien es cierto que las rupturas sentimentales son duras, este sentimiento de pena e inquietud por la pérdida se acrecienta cuando no estás pasando por un buen momento contigo misma. "Tras una ruptura, pueden sucederse una serie de emociones, como sentimientos de insuficiencia y desconexión de la propia sexualidad", comentaba Ana Lombardía, experta en bienestar y salud sexual de We-Vibe.

En ese estado de confusión y pena provocado por el duelo de la relación, podemos querer buscar los mejores consejos y recomendaciones hasta debajo de las piedras, pero Google no siempre es un buen consejero.

"En internet podemos encontrar consejos valiosos para superar una ruptura, pero es frecuente que estén escondidos entre otros muy malos. Si creo que mi duelo es demasiado doloroso y no lo puedo soportar, o si se está alargando demasiado, es mejor consultar a una profesional de la psicología que me ayude con mi caso particular", recomienda la experta.

Si tú que lees esto te encuentras en una situación así, debes recordar que el proceso de duelo es algo natural, no patológico, "algo que debemos pasar aunque pueda resultar doloroso y desagradable", añadía Lombardía. No podemos acelerarlo ni 'saltárnoslo' pero sí que podemos tratar de llevarlo lo mejor posible, y gracias a la experta, sabemos ahora cómo hacerlo Superar una ruptura Siente el dolor, reconstruye parcelas de tu vida, adopta rutinas nuevas y rodéate de gente que te quiere y te cuida bien. Son las cuatro principales indicaciones para transitar las cinco fases de este estado doloso que analizamos en profundidad. Acepta el dolor. Concédete tiempo y espacio para llorar la pérdida. Ya sea a través de un diario, charlas con tu círculo y reservando momentos para el duelo. Permítete reconocer y procesar tus emociones sin prisa, de manera paulatina y encontrando el equilibrio entre permitirte estar mal y 'obligarte' a crear momentos positivos poco a poco. Disfruta y disfrútate. "La masturbación nos produce bienestar, segrega sustancias relacionadas con la felicidad, relaja y alivia tensiones… es una práctica llena de beneficios y, si estamos atravesando una ruptura, puede ayudarnos a reducir el malestar y a seguir disfrutando de la sexualidad. En especial si no estamos receptivas para establecer vínculos con otras personas". Comunicación, respeto y transparencia en tus relaciones Pexels Redefine el amor, crea límites. Tómate tiempo para reflexionar sobre la ruptura y ver cómo esta encaja con la persona que eres, tus valores u objetivos personales para volver a definir qué es el amor para ti, aquello que te suma y lo que no volverías a consentir. Establece límites futuros, pero también con tu expareja con el fin de poder avanzar en tu camino de sanación. Comunícate. Si tú conoces lo que piensas y sientes, será más sencillo hacerlo saber a otros antes de embarcarte en una nueva aventura emocional o sexual. Evita las comparaciones y habla con libertad. "Suele ayudar mucho sentar unas buenas bases desde el inicio de la relación: hablar de sexualidad en la pareja, de la masturbación a solas y tener una comunicación abierta sobre estos temas. Además, librarse de los mitos y seguir masturbándome -si me apetece- aunque tenga pareja contribuye a mantener mi individualidad, a disfrutar de mi placer y a conservar esa parcela para mí", dice la experta en bienestar y salud sexual de We-Vibe. [Los expertos explican el motivo por el que muchas personas son infieles (y no tiene que ver con su forma de ser)]

¿Ya lo superé?

Durante el proceso de duelo experimentamos cientos de emociones y en esa montaña rusa también es habitual sentir deseo. "Es bastante frecuente que, durante los periodos de duelo, muchas personas experimenten un aumento del deseo sexual. A veces es una manera de canalizar el dolor mediante el placer, de olvidarnos del tema durante un rato y de beneficiarnos de los efectos positivos de las hormonas que se liberan durante la excitación y el orgasmo", comenta la experta en bienestar.

El dolor no desaparece hasta que no lo confrontamos. Tratar de enterrarlo en sexo, alcohol o sustancias, no hace más que perpetuarlo.

El peligro de ello es encontrar en el sexo una vía de escape que nos evada de enfrentar la realidad. Para que esto no suceda, lo ideal es encontrar un equilibro entre disfrutar y sentir. "El dolor no desaparece hasta que no lo confrontamos, y tratar de 'enterrarlo' en sexo, alcohol o sustancias, o ignorarlo, no hace más que perpetuarlo", incide Lombardía.

"Las personas somos seres sexuales y emocionales y ambas cosas no se pueden separar. No existe el 'solo es sexo', porque las personas, cuando tenemos relaciones sexuales, lo hacemos con todo nuestro ser. No tiene por qué haber amor romántico, ni un compromiso a futuro, pero sí cierta confianza, complicidad, cuidado, cariño…" y con esta declaración de la experta en bienestar de We-Vibe, cierra los consejos sobre cómo superar un duelo relacional, dando una pincelada sobre cuándo sabremos que estamos preparadas para un nuevo paso.