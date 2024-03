Esto es lo que desayuna todos los días la mujer más longeva del mundo con 119 años: es poco común en España

Trinh Thi Khong es actualmente la mujer más longeva del mundo con 119 años. Binh An / Tuoi Tre. Istock.

Cuando pensamos en personas que han llegado hasta los 100 años entran en juego millones de reflexiones, mientras que algunos aseguran que es muy fácil llegar si mantenemos una rutina saludable y ejercicio constante, otros muchos confiesan que no siempre es ese el secreto. Lo cierto es que cada vez las posibilidades de alcanzar un siglo de edad son más grandes, pero aun así, por mucho que nos gustaría, no es tan fácil.

Hay muchos factores que sabemos que determinan cómo envejecemos, como la genética, los procesos biológicos del cuerpo o motivos socioeconómicos; sin embargo, no los conocemos todos. Hay circunstancias que no dependen de lo que heredamos, sino que están relacionados directamente con el entorno, circunstancias clave y los hábitos de la vida.

Por ese motivo, los expertos concluyen que no hay una fórmula única para llegar a los 100 años en buenas condiciones, ni pueden determinar con certeza por qué algunas personas viven más que otras. Sin embargo, si nos fijamos en las zonas azules, en las que la longevidad cuenta con un número excepcionalmente alto, deben tener algo en común.

Al hablar de edades que superan el siglo de edad, la proporción es muy reducida. De ahí que sea interesante observar y analizar los hábitos de vida que mantienen en su día a día. Desde hace décadas, Dan Buettner, de 63 años, se ha dedicado a investigar las llamadas zonas azules para encontrar el enigma de la longevidad, y muchos de ellos ya salieron a la luz. Entre construir una tribu, no comer en exceso, consumir alcohol moderadamente o evitar el estrés, el mejor consejo que dan es construir una dieta saludable.

Trinh Thi Khong es una mujer filipina que busca ser reconocida en el Libro Guinness de los récords, ya que según ella superó a María Branys Morena, la catalana que es parte de esta categoría y tiene 117 años. Esta centenaria, que reside en la provincia de Dong Nai, cuenta con 119 años y podría ser la persona con mayor edad en el mundo. Su testimonio no se aleja de lo que explican los habitantes de las zonas azules como el secreto de la longevidad y es que ella también pone en relieve el papel crucial de la alimentación.

El alimento secreto del desayuno de la mujer más longeva del mundo

Tal y como reveló la familia a los medios de comunicación de su país, uno de los secretos de la vitalidad de la mujer más longeva del mundo es comer gachas de avena todos los días al levantarse. También conocidas como porridge, consiste en un plato tradicionalmente consumido en Latinoamérica y que, hace unos años, llegó a España para conquistar a todas las personas que buscan una alimentación saludable.

Esta papilla, elaborada con avena cocida en agua o leche, ha sido el pilar de su alimentación diaria desde hace años. Es un plato muy versátil que se puede combinar con muchos otros alimentos como frutos secos o fruta variada. A pesar de formar parte de la tradición gastronómica en los países del norte y este de Europa, hoy en día son populares entre deportistas o incluso, personas que quieren variar su desayuno.

Trinh Thi Khong busca ser reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la persona viva más longeva del mundo. Redes sociales.

La alimentación es un factor común en los casos de extraordinaria longevidad y hemos podido conocer diversos testimonios que lo corroboran. Emma Morano, la italiana que vivió hasta los 117 años, atribuía su larga vida a una dieta especial de tres huevos al día y grappa, un destilado de Italia, para la digestión. En el caso de la anciana filipina, su familia destaca que un desayuno diario de gachas de avena ha sido clave.

Sin embargo, si hay otro factor que determina, pero no tiene tanto que ver con nosotros, es la genética. Ella no es la única de la familia que parece tener el secreto de la longevidad, ya que Thi Khong vive desde 2014 con su segunda hija, llamada Do Thi Ninh, de 82 años. A su vez, su hijo mayor tiene más de 90 años.

Los beneficios de las gachas de avena

El porridge de avena es cada vez más popular entre nosotros. Mientras que hace unos años nadie había oído hablar sobre él, ahora constituye el superalimento obligatorio de todas las personas que quieren mantenerse saludables, pero también, de miles de comercios y restaurantes dedicados al desayuno que poco a poco van incuyéndolo en sus cartas.

La avena es un alimento integral que tiene múltiples beneficios para la salud que, además, se puede combinar con otros alimentos para obtenerlos de manera duplicada y conseguir platos excelentes. Los estudios demuestran que si comemos porridge con regularidad, podemos reducir nuestros niveles de inflamación gracias a las sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que destacan del alimento.

Además, este plato tiene propiedades prebióticas, es decir, alimenta la microbiota beneficiosa y, por tanto, refuerza la salud de las paredes intestinales y mejora la respuesta inmunitaria a nivel intestinal. Añadido a ello, las gachas de avena son perfectas para los niños y adolescentes y aumenta la probabilidad de cubrir los requerimientos nutricionales que tienen a lo largo del día.

Si añadimos las gachas de avena a nuestra rutina, también podemos conseguir energía evitando los picos de glucosa que provocan otros alimentos menos saludables. Al mismo tiempo, es el alimento perfecto si queremos controlar nuestro peso y eliminar la sensación de hambre.