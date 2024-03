Cómo trabajar los abdominales de forma eficiente, en palabra de expertos

Entre las zonas del cuerpo más difícil de trabajar se encuentra, sin duda, la de los abdominales. Más allá del aspecto físico, fortalecer el abdomen es clave para evitar dolores lumbares.

¿Pero cómo trabajarlos de forma correcta? ¿Cómo realizar abdominales sin pasarse? Repasamos, con expertos, algunos mitos recurrentes y ejercicios con los que podrás mejorar tu bienestar global.

Los mitos recurrentes

Hay que trabajarlos durante al menos 15 minutos seguidos. Es falso, como señala Sara Álvarez, co-fundadora y creadora de la metodología RETO48, "el trabajo de abdomen, al igual que el resto de los músculos debe realizarse con unos tiempos de descanso y unas repeticiones. 15 minutos de trabajo sin descanso solo conseguirían congestionar el músculo y hay riesgo de lesión".



No es necesario trabajarlos de forma independiente ya que todos los ejercicios y deportes los trabjan de forma indirecta. "Es cierto que hasta el hecho de caminar implica a los músculos abdominales, pero si lo que se desea es tener un vientre plano, es importante fortalecer todos los músculos del abdomen alternando ejercicios que fortalezcan las distintas zonas", señala la experta.



Es mejor incorporar los abdominales en las rutinas full body. Sí y no. Como explica Álvarez, "siempre deberíamos activar los abdominales durante todos nuestros ejercicios, pero como recomendación podemos hacer 2 días de abs específicos, haciendo un circuito de 45 segundos por ejercicio y descansando 20 segundos y haciendo entre 3 y 4 series".



Solo con el trabajo de fuerza se puede reducir la grasa del abdomen. No. Según algunas investigaciones recientes, el ejercicio aeróbico se postula como el mejor método para ayudarnos a perder la grasa abdominal. "El ejercicio intenso de cardio, como caminar a un buen ritmo, trotar ligero, correr, o hacer alguna clase de HIIT, puede reducir efectivamente la grasa abdominal, especialmente la que se encuentra cerca de los órganos internos, que es, la grasa más peligrosa", añade la experta.

Los mejores ejercicios

Plancha de antebrazos. Es un ejercicio muy interesante porque evita forzar la espalda con torsiones y rotaciones que sí implican otros abdominales . Es fundamental que la posición del cuerpo esté alineada con los antebrazos o si es con brazos estirados, que estos estén alineados con nuestros hombros y punteras apoyadas. Hay que prestar atención extra al glúteo, ya que tendemos a sacarlo del eje para facilitar el ejercicio, y hacer lo que llamamos ‘tienda de campaña’, lo que es un error técnico.





Plancha lateral. En este caso dispondremos nuestro peso sobre un antebrazo realizando una rotación de tronco y elevando la mano que queda libre alineada con el antebrazo que tenemos apoyado en el suelo. Los pies acompañarán el movimiento y soportarán el resto del peso del cuerpo.





Criss-Cross. Hay que colocarse en decúbito supino (bocarriba) colocando las manos detrás de la nuca, con las rodillas y los pies levantados del suelo. El movimiento que hay que realizar es rodilla izquierda a codo derecho con pierna derecha extendida totalmente y al revés. Hay que ir alternando a una velocidad dependiendo el nivel y la condición física que tengamos y hay que tener cuidado de no tirar del cuello y sí hacerlo con el hombro.





Batidas de piernas. Se realizan en posición tumbada, con las manos debajo de la cadera mirando al ombligo y moviendo piernas de arriba abajo. Las elevaciones de piernas ayudan no sólo a moldear la faja abdominal, sino a proteger la zona durante la práctica de deportes como el tenis, el fútbol e incluso el golf. Para su correcta ejecución hay que mantener la espalda recta y los brazos estirados en los laterales del cuerpo. Se apoya inicialmente solo el talón y desde ahí, sin separar las rodillas, se debe realizar la elevación de ambas piernas todo lo máximo que se pueda, y se bajan sin llegar a tocar el suelo.





Sit ups. Es uno de los trabajos de abdominales que más se utilizan, sobre todo en las rutinas HIIT. Consiste en levantar en bloque toda la parte superior del cuerpo de forma completa sin utilizar apoyos. Los brazos sirven de equilibrio y balance para ayudar en el movimiento. Las piernas, por su parte, pueden estar semiflexionadas o estiradas, siendo este último caso el que añade más dureza.



Lo ideal es alternar estos 5 ejercicios y realizar cada uno durante 1 minuto seguido. Lo mínimo recomendable es volver a empezar y realizar otra serie. Y si por tus condiciones físicas puedes llegar a más, mucho mejor.

Pascal Romano, trainer de KO URBAN DETOX CENTER, embajador de Lululemon y ex-entrenador de los equipos franceses para su preparación olímpica ( desde 2000 a 2015), recomienda a su vez el "crunch con piernas elevadas. Empieza a hacer abdominales lentamente con la parte superior del cuerpo, levantando los hombros del suelo hasta tocar las puntas de los pies. Las piernas deben estar elevadas durante todo el ejercicio".