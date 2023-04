Demostrado: depilarse por completo el vello púbico no aumenta el riesgo de ITS

La depilación del vello púbico no tiene por qué implicar un problema de salud. istock

Depilarse por completo el vello púbico no aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), así lo verifica un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Ohio publicado en la revista Plos One. Frente a análisis anteriores que apuntaban lo contrario, los investigadores se preguntaron si existía tal conexión y, en tal caso, cómo de fuerte era.

Idearon un estudio que se basó en diagnósticos confirmados por laboratorios de dos ITS comunes (clamidia y gonorrea) y analizaron a 214 estudiantes universitarias, todas mujeres.

Los investigadores examinaron cualquier posible vínculo entre la eliminación de todo el vello púbico al menos una vez a la semana en el último año o al menos seis veces en el último mes y un resultado positivo. Finalmente, no encontraron conexión.

Cabe recordar, como señala el Ministerio de Sanidad, que las siglas ITS se emplean para referirse a las infecciones de transmisión sexual que, como su nombre indica, se transmiten, entre otras formas, por medio de las relaciones sexuales (anales, vaginales u orales) y pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y protozoos.

La clamidia, la más frecuente

El doctor Darío Casimiro, responsable de la Unidad de Adolescentes del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, cuenta a magasIN que hay muchas ITS, "pero en términos de adolescentes, las más comunes son gonorrea y clamidias".

Explica que, generalmente, este tipo de infecciones se contraen por contacto estrecho de piel o mucosas durante el acto sexual sin las debidas medidas de protección.

"A las mujeres jóvenes les afecta en mayor medida la clamidia, que es la ITS más frecuente", cuenta a magasIN el doctor, y continúa: "Esto también es debido a la campaña de prevención de VPH (Virus del Papiloma Humano), una parte de mujeres jóvenes ya están vacunadas".

La mayoría de ITS son asintomáticas, de hecho, en el caso de la clamidia, es lo más habitual. "De dar síntomas, los más frecuentes son: secreción blanquecina, dolor al orinar o sangrado con las relaciones".

Para poderlas diagnosticar se toma una muestra de la zona sospechosa (faringe, recto o genitales), en ocasiones puede servir la orina. También se pueden detectar en muestras de sangre.

Una vez obtenida la muestra, esta se analiza en el laboratorio (reacción en cadena de la polimerasa, cultivos, serologías…). "Estas pruebas deberían ser de tipo screening rutinario y debería hacerse a personas sexualmente activas en cualquier visita".

Una vez detectadas, lo más común es que se trate con antibióticos, aunque depende de la infección, ya que algunas son causadas por virus o por hongos.

"Hoy en día, la mayoría de las ITS son curables, solo algunas requieren de un tratamiento crónico (como el VIH) que, de tomarlo adecuadamente, aunque no se 'curen', no les dará problemas ni les restringirá a la hora de vivir su vida", dice el doctor.

Para prevenirlas, apunta que lo fundamental es conocerlas, fomentar la educación sexual y sanitaria al respecto, prevenir aquellas que se pueden prevenir con métodos como la vacunación, pero, "sobre todo, usar las medidas preventivas adecuadas (preservativo), así como tratar a las parejas sexuales de los contagiados".

La depilación

Como explicamos en párrafos anteriores, un reciente estudio demuestra que no existe relación entre ITS y la depilación del vello púbico. Aun así, aprovechamos para preguntar al doctor por posibles riesgos para la salud que pueda implicar la práctica en dicha zona.

Para Casimiro, la depilación del vello púbico, siempre y cuando se realice con las adecuadas medidas de higiene, seguridad y un método apropiado, no tiene por qué implicar un problema de salud.

"Cada método tiene ventajas e inconvenientes. Es cierto que, con el afeitado, se ha visto que aumenta el riesgo de infecciones superficiales de la piel (foliculitis) y en caso de sensibilidades a químicos puede haber dermatitis irritativas", comenta.

En cualquier caso, el doctor apunta que el método para la depilación del vello púbico dependerá de lo que se busque en cada caso, "no solo a nivel estético, sino además en términos de tiempo, coste y duración, entre otros".

