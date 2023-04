5 superalimentos que no solo se comen: por qué son auténticos chollos cosméticos

Los superalimentos, estos alimentos que proporcionan numerosos beneficios a la salud humana por obra de su alta dosis nutricional, son ya bien conocidos en el mundo de la gastronomía y de la salud. Entre los más famosos se encuentran por ejemplo la cúrcuma, la nuez y la almendra.

Algunos de ellos no solo destacan sin embargo por su poder en nuestra dieta, también son grandes aliados de belleza. Descubre, en palabras de expertas, cinco de los más recomendados por su increíble influencia en la cosmética.

La chía

Su fama no es casualidad: es la especie vegetal con una mayor concentración de ácido graso omega 3. Presente en cada vez más recetas de postres, resulta también ser un ingrediente clave para los cosméticos por su poder hidratante: es capaz de reducir los signos del envejecimiento y mejora la elasticidad de la piel.

Así nos lo confirma Raquel González, cosmetóloga de Perricone MD: "Es muy rica en ácidos grasos, que reducen la inflamación, mejoran la cicatrización, la elasticidad y la barrera cutánea. Como la chía también contiene ácido linoleico, que ayuda a proteger a la piel de la contaminación o los rayos UV y es un gran antioxidante, es un ingrediente clave para prevenir los signos de la edad: flacidez, manchas y arrugas".

Habas de adzuki

Menos conocidas que las clásicas lentejas, los garbanzos o las alubias, las habas de adzuki, originarias de Asia, se abren camino en el mundo de las legumbres. Empezaron a cultivarse en el Himalaya y en la actualidad populares en Japón. Cargadas de proteína, hidratos de carbono, fibra, micronutrientes y muy poca grasa, son una gran apuesta: "Las habas de adzuki son muy características por las saponinas con las que cuentan. Esa espuma que crean ayuda a descongestionar los poros y eliminar las células muertas" cuenta Sonia Ferreiro, biotecnóloga, cosmetóloga y directora técnica de Byoode, que incorpora el ingrediente en uno de sus productos estelares.

Maitake

Este término remite a una categoría específica de hongos maitake, que se pueden comer salteados, a la plancha, como aderezo de la pasta o como topping fritos en revueltos, huevo y tortilla. Crecen de manera natural en la base de los robles, son ricos en antioxidantes, polisacáridos, vitaminas y minerales. De ahí su gran poder cosmético: "es uno de los hongos más desconocidos y que más propiedades tiene. De hecho, es un excelente antioxidante que combate la inflamación en la piel, es muy hidratante por los polisacáridos con los que cuenta pero sobre todo, es un gran reparador de la piel y de su barrera gracias a los compuestos bioactivos que promueven la regeneración celular y el equilibrio dérmico" como dice Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Kiwi berry

También conocido como "kiwi enano", tiene un efecto beauty de lo más sorprendente: "Es rico en ácidos como el quínico -astringente-, ácido málico -que mejora la hidratación y luminosidad-, o el ácido succínico -antimicrobiano y bueno para prevenir procesos de acné-. Además, contiene vitamina C, el kiwi berry ofrece una fuerte protección al organismo ante agentes externos: la contaminación o la radiación solar. Es más, puede ser un gran apoyo a productos con SPF", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Con esas propiedades, no es de extrañar que Omorovicza lo haya incluido en Daily Vitamin C.

Baya de saskatoon

Originarias de Canadá, suelen adornar pasteles. Resulta que son un gran antioxidante, un ingrediente muy hidratante y un gran estimulador de la producción de colágeno. "Las bayas de Saskatoon son ricas en vitamina C, un nutriente esencial para la producción de colágeno en la piel. El colágeno, a su vez, es una proteína importante para mantener la elasticidad y la firmeza de la piel y nos ayudará a rejuvenecer la piel", remarca Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Además, su consumo mejora la hidratación. "Como las bayas de Saskatoon contienen una buena cantidad de agua, son ideales para mantener la piel hidratada y prevenir la sequedad y la descamación" concluye la experta de Medik8.

