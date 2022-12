¿Qué hay de verdad en las pastillas para la resaca? ¿También valen para las comilonas?

"Noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno" es una frase que podría quedar para el recuerdo como el 2022 que está a punto de terminar. Aparecen, desde las farmacias, remedios para la resaca que prometen ser la cura natural a los dolores de cabeza, arrepentimientos y fatigas del día siguiente.

[Cómo tomar menos alcohol estas navidades]

Estas pastillas además de para la resaca, sirven para el consumo excesivo de alimentos. Algo que no es lo recomendado pero que, en estas fechas navideñas, sucede mucho. ¿Sabías que los atracones navideños son la principal razón de problemas digestivos en los meses de diciembre y enero? Esto se debe al elevado y desequilibrado consumo de alimentos altamente calóricos, ricos en grasas saturadas y colesteroles, y normalmente acompañados de la ingesta masiva de azúcares y alcohol.

"El punto a favor de estas es que la mayoría de ellas, hay de muchas marcas, están formuladas a base de plantas y son un remedio natural para las malas digestiones", explica la farmacéutica María Herrero Vaca desde Tordehumos, Valladolid. "Aunque la mejor manera de evitar una resaca es moderar el consumo de alcohol", insiste María, estos ingredientes ricos en vitamina B1 y B6 contribuyen al buen metabolismo energético, reduciendo el cansancio y la fatiga del día después.

Hay que entender que al beber alcohol se produce una deshidratación en la que perdemos vitaminas, fundamentalmente las del grupo B. Estas son las que hacen que tengamos buen ánimo y controlan el sistema nervioso, por lo que, si las tomamos, compensan lo perdido. En cuanto a las comilonas, con las pastillas también se evita la indigestión, pues "refuerzan la sensación de bienestar y contribuyen a metabolizar las bebidas y los alimentos", añade María.

En palabras del nutricionista David Baeza "para entender la resaca hay que hablar del triángulo deshidratación, desmineralización, e intoxicación por etanol". Esto es lo que genera que tengamos mucho dolor de cabeza y no podamos con el cuerpo al día siguiente.

[Por qué las mujeres sufren más la resaca y cómo combatirla]

Rehidratarse y remineralizarse es esencial para paliar sus síntomas. "En este aspecto el agua de coco, es una bebida con elevada concentración en minerales y una adecuada proporción de ellos. Una buena idea es que puede usarse desde para preparar los mix (copas) o para rehidratarnos con ella al terminar de consumir alcohol", recomienda el nutricionista deportivo desde Neolife.

"Estos remedios naturales también se centran en rehidratar, remineralizar y bajar la inflamación a través de por ejemplo extracto de grosella negra que contribuye precisamente a que haya una menor deshidratación. Extracto de piña que reduce la inflamación y mejora la digestión, extracto de alcachofa que es hepatoprotector y evita el dolor de cabeza de los metabolitos tóxicos que genera el consumo del alcohol o extracto de arándano que realiza una función similar a la del tan famoso 'Almax'. De forma natural el extracto de arándano protege las membranas de las mucosas, ayudando a que haya menos ácido gástrico, irritación e inflamación. Lo que se traduce en un menor daño en el estómago y en el intestino delgado", aclara María Herrero Vaca.

Remedio contra la resaca NO WORRIES

¿Cómo y cuándo tomarlas?

No son medicamentos y su compra es libre. "Se suelen tomar, dependiendo de la marca, dos o tres cápsulas una hora antes de realizar un consumo excesivo de comida o bebida. Incluso si queremos optimizar sus efectos se pueden tomar dos al día siguiente para metabolizar más la ingesta de alcohol y pese a que son claramente beneficiosas, no significa que vayas a estar como cualquier día en el que no has ingerido nada de alcohol. Lo que te ayudarán es a tener una alternativa natural a no tener que tomar naproxeno o ibuprofeno al día siguiente", concluye la farmacéutica.

[Cómo encontrar el equilibrio con la alimentación en Navidad]

Sigue los temas que te interesan