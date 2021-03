Miriam, la 'influencer' que une belleza y psicología para el bienestar de la mujer: "Es libertad"

Encontrar el equilibrio para sentirse bien con una misma, tanto por dentro como por fuera, no siempre es tarea fácil. Alimentación, ejercicio, cosméticos, control emocional... A veces no sabemos cómo gestionar todo a la vez, mientras nos abordan por todas partes con los nuevos métodos para sentirnos bien.

Por esa razón Miriam Llantada, psicóloga de carrera e influencer de profesión, ha escrito Guapa por dentro, feliz por fuera (Grijalbo), un libro con el que pretende facilitar el camino hacia el bienestar y ponerlo al alcance de cualquier mujer.

Todo ello uniendo consejos sobre nutrición, ejercicio y 'rutina beuty', pero muy ligado con la salud mental y emocional, que ocupa la mitad del contenido del texto, y que Llantada sabe que es fundamental para conseguir un bienestar real.

Portada de 'Guapa por dentro, feliz por fuera'.

"En mi experiencia como psicóloga a veces venían chicas que se sentían mal, que tenían muy baja autoestima, y yo veía lo mejor pues que a lo mejor tenían las cejas mal cuidadas, el pelo fatal... En las intervenciones yo proponía que también se cuidasen externamente y la verdad es que mejoraban mucho. Siempre se ha tratado la belleza como algo superficial, pero no es así, hay que tenerlo en cuenta y por eso para mí el hacer una integración de todo es fundamental", cuenta a MagasIN.

Aunque su vocación siempre fue convertirse en terapeuta, algo que logró al terminar la carrera de Psicología y un máster de Terapia Familiar, la pérdida de una persona cercana a ella hizo que diese un giro a su vida. "En ese momento no me sentía preparada para ejercer como terapeuta, y a partir de ahí me dediqué a la rama infantil. Trabajé con niños como una cosa más light y después me pasé a la parte de empresa, dedicada a la selección de personal en una multinacional".

Cansada del mundo empresarial se lanzó a crear su blog Secrets and Colors, especializado en cuidado de la piel. "Empecé en 2013, cuando no había blogs muy profesionalizados por así decirlo. La verdad es que me encantó el trabajo de comunicación". También creó su canal de YouTube para complementar el contenido del blog, en el que supera los 200.000 suscriptores.

"Siempre tuve problemas de piel y de acné. Desde muy jovencita empecé investigar por qué las cremas no me funcionaban, por qué iba al dermatólogo y lo que me daba no me servía, o por qué se me quitaba el acné y a los dos meses tenía otra vez un brote mucho más intenso. Comencé a estudiar los ingredientes me convertí como en la influencer de mis amigas y de mi familia. Todo el mundo me llamaba para preguntarme", relata.

Ese aprendizaje autodidacta, unido a un máster en Dermofarmacia y Formulación Cosmética completaron sus conocimientos para lanzar su blog y, ahora, publicar su libro que, como ella misma resume, "es un compendio sobre bienestar centrado en la mujer".

"Si quieres sentirte mejor y no sabes por dónde empezar pues aquí te damos un montón de ideas para que puedas decir bueno voy a empezar por aquí o por allá. Es un poco como un mapa para poder entender lo que te falta o lo que necesitas".

Falacias colectivas femeninas

El motivo por el que Guapa por dentro, feliz por fuera está dirigido a mujeres es que "existen muchas creencias que nos limitan y nos impiden desarrollarnos".

"Trabajando con mujeres en terapia te das cuenta de que todas tenemos una tendencia a tener ciertas creencias limitantes que los hombres no lo sufren igual, aunque ellos tienen otras cosas que tampoco son buenas. Nosotras tenemos ciertas cargas sociales e históricas que nos limitan más y por eso que he querido hacer este libro centrado en la mujer".

Así dedica un capítulo a las "falacias colectivas femeninas" que van desde el síndrome de la impostora al "estigma de la histeria" o que "sin un hombre estás incompleta". "Estas falacias influyen mucho, sobre todo porque hacen que de manera inconsciente hagamos ciertas cosas que a lo mejor no queremos hacer. Por ejemplo que para conseguir que nos valoren más pues no mostramos el enfado porque 'una mujer no debe enfadarse' enfadarse. Son cosas que nos impiden vivir con libertad y básicamente que el bienestar es la libertad".

'Tips' para el bienestar

Aunque hay muchas formas de lograr un bienestar, Miriam Llantada da sus 'tips' favoritos:

"Lo primero es intentar dormir lo mejor que puedas. Tengo un vídeo sobre el tema de cómo dormir bien porque hoy en día tenemos muchos estímulos, mucha pantalla, que hacen que nuestro sistema nervioso simpático esté activado y nos cueste dormir en profundidad. Acostarnos pronto, seguir los ritmos y dormir bien es fundamental para la piel".

Otra clave que todos los expertos recomiendan para sentirnos mejor es el deporte, pero Llantada sugiere específicamente el baile. "Bailar es gratis. Puedes bailar en tu casa poniendo YouTube, es fantástico para la piel, segrega hormonas de la felicidad para dormir bien, para sentirte bien... Yo me mantengo en forma así. Bailar además genera alegría y se puede hacer con la familia, con los niños, solo o acompañado".

Después está la limpieza facial para el correcto cuidado de la piel y una buena alimentación. "A veces pensamos que comer bien es caro y sí, la comida ecológica es más cara, pero también es cierto que las patatas fritas la pizza tampoco son baratas", alega. Al final la clave de todo es, tanto en la comida como en los productos beauty, "conocer bien lo que necesitas".

Ser poco exigente

En caso de que quieras empezar a seguir los tips para lograr el bienestar, Llantada da otros dos consejos importantes: ir poco a poco y no ser muy exigente.

"Debes seguir a personas que tengan una formación e intentar simplificar, ir aprendiendo poco a poco, porque claro, es verdad que la cosmética es una ciencia que hay que irla aprendiendo en pequeñas inyecciones, si no te atabalas. Igual que tienes que ver qué te va mejor y qué tiempo tienes. No es lo mismo una mujer con tres hijos y tenga que trabajar fuera de casa, que alguien que vive sola y tiene más tiempo. Eso también influye".

Una vez sepas qué necesitas y qué recomendaciones te van mejor, hay que tener paciencia y no ser demasiado exigente. "Hay mujeres que llegan a lo mejor con 45 años y me dicen 'Miriam es que nunca me he cuidado la piel y ahora empiezo a darme cuenta de que la tengo muy mal'. Ahí hay que controlar las expectativas y no pretender rejuvenecer 20 años de golpe".