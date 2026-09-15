La reina Letizia cumple 54 años en una vuelta a la rutina llena de retos: del reencuentro con su colegio a la visita a Ceuta

Un 15 de septiembre de 1972 venía al mundo Letizia Ortiz Rocasolano, en el seno de una familia asturiana normal. Nadie podía imaginar entonces que se convertiría en reina consorte de España... pero así fue.

En 2026, cumple 54 años con su posición en la Corona totalmente consolidada y muy valorada y con una vuelta a la rutina marcada por varios desafíos y algunos reencuentros cargados de simbolismo.

Como suele ser habitual, la fecha de su aniversario aparece vacía en su agenda institucional. No hay actos públicos previstos y la celebración volverá a desarrollarse en el ámbito privado.

La reina Letizia, en el cortejo fúnebre del rey Harald V. Gtres

Su primera aparición pública —a excepción de su presencia en el funeral de Harald V— se producirá tras su cumpleaños, el miércoles 16, estrenando nuevo número en el calendario personal.

Comienza un 'curso' para ella que estará protagonizado por citas de mucha relevancia, como su esperada visita a Ceuta, junto a Felipe VI, la apertura del año escolar, que supondrá su regreso al colegio donde estudió, y otros actos tradicionales como los Premios Princesa de Asturias, el Día de la Hispanidad, etc.

Salud mental

El primer acto programado es el II Homenaje a la Enfermería, que en esta edición llevará por título 'Cuidar la mente es cuidar la vida', organizado por el diario La Razón.

La reina doña Letizia preside el encuentro, que reunirá a profesionales, expertos e instituciones para reflexionar sobre uno de los grandes retos actuales del ámbito sanitario: el cuidado de la salud mental y el papel esencial que desempeñan las enfermeras en la atención integral de los pacientes.

Este es un asunto que le interesa especialmente. El bienestar emocional y la prevención de problemas relacionados con la ansiedad, la depresión o la soledad han ido ganando espacio en su agenda en los últimos años.

Una sensibilidad que también se ha trasladado a algunos de sus discursos y a los encuentros que mantiene con jóvenes y colectivos sociales y del ámbito de la sanidad.

Vuelta al cole

Al día siguiente viajará a Oviedo para la apertura del curso 2026/2027 del C.P. Gesta. Un día muy especial para ella, porque regresa al colegio público en el que estudió hasta octavo de EGB. Después de más de cuatro décadas, recorrerá aquellos pasillos por los que caminaba siendo niña, llenos de recuerdos.

La reina Letizia estudió en el colegio Gesta de Oviedo. Redes sociales

Aunque aquellos profesores que le dieron clase ya no están en el centro, hace unos meses, Estrella Itza, la que fuera su tutora, que ha cumplido 92 años, la recordaba en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! Destacaba entonces que siente una simpatía y afecto por la Reina, de quien destaca "su inteligencia, capacidad de trabajo y disciplina".

Asegura que desde pequeña tuvo un don natural por la comunicación. "Le gustaba la radio, por tradición familiar, claro", dice refiriéndose a Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina doña Letizia, pionera en las ondas de Asturias y Premio Nacional de Radio.

Ha pasado mucho tiempo, pero la docente ha seguido en contacto con ella y asiste desde la sombra a su evolución: "Siempre fue un líder y ha mantenido su propia identidad. Es auténtica, trabajadora, responsable y sigue mirando a los ojos".

Esta vuelta al lugar donde estudió tiene un significado emocional que va mucho más allá de lo meramente oficial.

Con la mirada en Ceuta

Esta es otra de las citas marcadas en rojo en el calendario. Todavía no hay fecha establecida, pero los Reyes ya preparan su viaje a la ciudad autónoma, que atraviesa una situación complicada desde que a finales de julio decenas de miles de personas, en su mayoría procedentes de Marruecos, entraran ilegalmente.

Ha pasado más de un mes y el contexto sigue siendo especialmente complejo, con una gran cantidad de migrantes que siguen por las calles, ubicados en la playa de El Trampolín y en los campamentos instalados por las autoridades. El clima político es de máxima tensión, lo que hace que esta visita sea delicada.

Playa del Trampolín, donde se concentran gran número de los migrantes en Ceuta. Efe

Tal y como sucedió en la dana en 2024, la reina Letizia y Felipe VI llegarán en un momento de hartazgo y desesperación de, en este caso, los ceutíes, que se sienten abandonados por las instituciones. Este viaje de los monarcas no depende exclusivamente de Zarzuela, sino que ha de coordinarse con el Gobierno.

Todo en esa visita que aún está por concretarse será importante: la puesta en escena, las palabras que dirijan a la población, los lugares que recorran... Indudablemente, se trata de un desafío. La consorte española ha dado muestras en otras ocasiones de que sabe manejar estas situaciones y de que su prioridad siempre es escuchar a la gente.

Con toda probabilidad, se reunirán con los ciudadanos, con los servicios de emergencias, colectivos sociales y quizá con alguna representación de los menores migrantes no acompañados. Se da la circunstancia, además, que será el primer viaje de los Reyes a Ceuta en sus 12 años en el trono.

Actos tradicionales y una incógnita

Adelantar la agenda de Su Majestad la reina doña Letizia no es tarea fácil, aunque hay compromisos anunciados y otros ya fijados de antemano.

A finales de septiembre, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, realizarán un viaje de Estado a España. Eso nos permitirá ver a ambas mujeres compartiendo compromisos y el consabido banquete de gala.

En octubre llegan dos citas importantes: los Premios Princesa de Asturias —previstos para el viernes 23 y seguidos de una serie de actos los días 24 y 25— a los que asistirán la Familia Real al completo.

La consorte española ya se prepara para ello. En su viaje a Oslo para el último adiós a Harald V se la vio con un ejemplar de El loro de Flaubert (Anagrama, 2015), del escritor británico Julian Barnes, galardonado en esta edición en la categoría de Las Letras.

No podía ser de otro modo, quiere estar debidamente informada de cara al encuentro que suelen tener con todos los protagonistas antes de la gala.

La Familia Real, en 2025 en los Princesa de Asturias. Gtres

Previamente atenderá al Día de la Hispanidad, que cae en lunes, festivo en España. ¿Estará presente la infanta Sofía? Recordemos que para este ya estará inmersa en sus clases en el Forward College de París, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

En 2025, la hija menor de los Reyes debutaba en la recepción posterior al desfile en el Palacio Real, pero su presencia este año aún es una incógnita.

También queda pendiente el viaje de cooperación que la Reina realiza cada año. Este 2026 el destino era Bolivia, pero la visita que iba a realizarse a principios de verano fue aplazada por el turbulento clima de protestas que atravesaba el país.

Todavía no se ha fijado una nueva fecha, así que habrá que ver si durante este otoño se reubica o hay que esperar hasta 2027.

En resumen, Su Majestad doña Letizia cumple 54 años con una agenda llena de compromisos importantes y de gran calado social y algunos temas aún por resolver.